De allerlaatste aflevering van ‘De Bachelorette’ is vandaag op Videoland te zien en daarmee komt het ‘Gaby Blaaser-seizoen’ tot een eind. Hoe zit het nu met Gaby en Joey, zijn ze nog bij elkaar? Pas op, spoilers ahead!

Toen Gaby vorige week voor Joey koos, zorgde dat voor veel verbazing onder de kijkers. Joey zou te jong en te soft zijn en te ver weg wonen. Maar Gaby leek zeker van haar zaak: al vanaf het eerste moment bracht ze de meeste tijd met de Limburgse vrijgezel door.

Bevlieging

Toch lijkt er nu sprake van een bevlieging. In de aflevering die vandaag is verschenen op Videoland laat Gaby weten niet meer met Joey samen te zijn. “De dingen waar ik voor vreesde in Zuid-Afrika, werden helaas werkelijkheid. De afstand, misschien toch ook het leeftijdsverschil.. Ik wil heel graag een toekomst, met kinderen en alles erop en eraan. Daar verschilden we te veel in. Door de corona kon ik hem ook niet heel vaak meer zien.”

Joey vult aan: “Het verwaterde gewoon een beetje, het contact werd steeds minder. Als je elkaar niet ziet is het ook moeilijk om het in stand te houden. We zijn uit elkaar gegroeid.”

Contact met andere vrouwen

En waar Joey de prille relatie nog wel een poging wilde geven, zag Gaby er geen toekomst meer in. Opvallende kink in de kabel: de ó zo trouwe Joey gaf aan ‘ook contact te hebben met andere vrouwen’. Ehm, pardon? Daarover zegt Gaby: “Ik dacht: waarom zeg je dat nu, als ik net twee uur heen en twee uur terug heb gereden. Dat was een beetje misplaatst, en ik schrok er van.”

Plottwist

Maar daar stopt het De Bachelorette-avontuur voor Gaby tóch nog niet: Gaby geeft toe dat ze een fout heeft gemaakt om Jordy in de ‘halve finale’ weg te sturen. “Achteraf dacht ik: “Heb ik mezelf niet te veel laten leiden door roddels, en had ik niet iemand anders een kans op de 24 uurs-date moeten geven? Ik heb het over Jordy. Daar baal ik nu wel van. Ik zie nu zelf ook alles terug, dan bekijk je het van een andere kant. En dan zie je die chemie ook tussen mij en Jordy..”

Jordy vertelt verder dat hij Gaby nog steeds wel ziet zitten en staat open om nog eens een hapje te eten met haar. “Om te kijken of er nog een sparkle is.” Of Jordy en Gaby nu ook echt samen zijn, moet de tijd uit gaan wijzen.”

Ehm, is het gek dat we dáárin niet meer geloven…? Na alle ophef rondom Jordy en zijn liefdesleven buiten de villa..?