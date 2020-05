Gaby Blaaser laat andere kant van zichzelf zien in ‘De Bachelorette’: ‘Ik ben heel kwetsbaar’

Gaby Blaaser kennen de meeste mensen van GTST, de relatiegeruchten met Wesley Sneijder óf tegenwoordig van haar carrière als influencer. Op Instagram plaatst ze de meest volmaakte kiekjes, maar ‘niemand kent mij echt. Dat gaat nu anders zijn’ laat ze in de trailer van De Bachelorette weten.

Lees ook:

Gaby Blaaser vindt dat het tijdens de coronacrisis allemaal wel wat minder mag

De actrice, presentatrice en influencer opent haar hart: niet alleen om de liefde van haar leven te zoeken maar ook om haar ‘echte’ kant aan de wereld te tonen. ‘Mensen denken vaak dat ik heel gemaakt ben’, legt Gaby uit aan BuzzE. Dat stereotype wil ze doorbreken. ‘Het komt mede door de manier waarop ik mezelf presenteer’, zo weet ze. Maar het is volgens haar ‘een soort beschermlaag’ naar de buitenwereld toe. ‘Ik heb echt geen hart van steen, ik ben heel kwetsbaar.

De Bachelorette

‘Ik heb eigenlijk twee kanten: de social media-versie en deze. Nu gaan mensen zien hoe ik echt ben’, vervolgt Gaby. ‘Ik ben er met heel mijn hart en gevoel in gegaan.’ Een man is eigenlijk het enige wat nog ontbreekt in het leven van Gaby. ‘Ik voel mij best wel eenzaam af en toe. Ik mag zoveel leuke dingen doen maar ik kan het nooit delen met iemand. Bovendien ben ik inmiddels 33. Het wordt wel eens tijd’, lacht ze.

Rozenceremonie

Op een romantische droomlocatie in Zuid-Afrika leerde Gaby in vier weken tijd een groep van achttien vrijgezelle mannen kennen. Via de bekende ‘rozenceremonie’ viel er iedere week een kandidaat af. Een ‘emotionele rollercoaster’, zo omschrijft Gaby de opnameperiode.

Rijker

‘Het was op dat moment mijn hele leven. Je krijgt snel een band, en dan komt er ook heel snel gevoel’, aldus de voormalig GTST-actrice. Afscheid nemen van een van de kandidaten viel haar dan ook zwaar. ‘Dat zijn moeilijke beslissingen die je moet nemen. Ik droomde daar ook heel veel over.’ Zonder te verklappen wat het eindresultaat is, heeft het Bachelorette-avontuur haar hoe dan ook iets opgeleverd. ‘Ik ben een rijker en mooier mens geworden’, vindt ze. ‘Ik durf mensen nu veel meer toe te laten.’

Avontuur

Gaby kijkt dan ook terug op een ‘heel mooi’ avontuur. ‘Het was veel meer dan waar ik op had gehoopt’, zegt ze. Maar of dat betekent dat ze ook liefde heeft gevonden, laat Gaby in het midden. ‘Daarvoor moeten iedereen de serie kijken’, lacht ze. ‘Ik hoop dat iedereen het heel leuk vindt.’



Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

The Bachelorette is vanaf 20 mei te zien op Videoland.

Bron: ANP | Beeld: RTL