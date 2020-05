Als er iets leuk is bij dating shows, is het als je als kijker de chemie van het scherm ziet spatten. Ook bij de eerste twee afleveringen van De Bachelorette, waar Gaby Blaaser de keuze heeft uit achttien mannen, was dit het geval. Alleen eh, sprong die vonk heen en weer tussen Gaby en Rick, de presentator van het programma.

De eerste man die echt indruk maakte op Gaby en ‘scoorde’ moet Rick Brandsteder zijn geweest. Althans, zo denken Monica Geuze en comedian Edson da Graçamet erover. Zij keken samen de eerste twee afleveringen van De Bachelorette en bespraken wat ze zagen in de Videoland Viewing Party.

Gaby en Rick

Monica en Edson zien wat ook veel andere kijkers opviel: de chemie tussen Gaby en Rick. In een hilarisch gesprek gieren ze het uit en zien ze een wel erg veel vonkjes knetteren wanneer de presentator en de hoofdrolspeelster met elkaar praten. “Die flessen champagne ook, wat ga je ermee doen?” roept Monica verbaasd. “Ze moet dat in haar eentje in dat huis gaan opdrinken. Met Rick! Dan heb je ook nog kans dat Rick haar afpakt, dat ze lekker dronken ergens gaan liggen rollebollen.” Edson is het roerend met haar eens: “Toen ze aankwamen, Rick pakte haar zo beet dat ik dacht: wil je kans maken, wil je een roos?” Monica vult aan: “Ik dacht ook: wat is dit voor chemie?”

Daar blijft het niet bij, Edson: “Mogen we dit zeggen? Want ik dacht van: ‘Eeeh…”, waarop Monica vervolgt: “Ouwe gluiperd. Hebben jullie niet gewoon de eerste avond, want nu kan het nog… Laten we één gezellige avond hebben samen.”

Ook op Twitter zindert de chemie tussen Gaby en Rick rond.