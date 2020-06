Wij staan alweer te trappelen: vanmiddag (of nou ja, nu al) kunnen we genieten van weer een spiksplinternieuwe aflevering van ‘De Bachelorette’. Maar waar er in de de voorgaande afleveringen romantisch werd gekust, kunnen we ons nu voorbereiden op een snoeiharde afwijzing. Eén van de mannen loopt in de komende uitzending namelijk een enorm blauwtje wanneer hij Gaby Blaaser wil zoenen…

Pijnlijke preview

Dat is te zien in een preview die Videoland gisteren online zette. In de nieuwe aflvering gaan we onder meer zien hoe Gaby op een romantische date gaat met goedlachse grappenmaker Kasper. Helaas valt de date zowel letterlijk als figuurlijk in het water.

Romantischer wordt het niet

De twee genieten van een etentje middenin de natuur, terwijl olifanten en apen om hen heen lopen. Romantischer wordt het niet, zou je denken. Nou, dat klopt inderdaad, want plots begint het kei- en keihard te regenen. Dat kán voor extra spanning en sensatie zorgen (á la in The Notebook), maar helaas voor Kasper niet in zijn geval. Als hij en Gaby rennend door de regen een plek hebben gevonden om te schuilen, voelt hij “een bepaalde spanning”. Hij besluit er vol voor te gaan, buigt voorover naar Gaby om haar te zoenen en dan… weet ze niet hoe snel ze haar hoofd moet draaien zodat zijn volle lippen op haar wang belanden. Au! Die spanning deed aan Gaby’s kant spontaan de stoppen doorslaan, vrezen we.

Twijfels slaan toe

Uiteraard staat er zoals elke week ook in de aflevering van deze week weer een rozenceremonie op het programma en ook dit onderdeel lijkt ditmaal niet helemaal volgens verwachting te verlopen. Eén van de mannen overweegt namelijk om een eventuele roos van vrijgezel Gaby niet aan te nemen. Chester uit zijn twijfels bij potentiële concurrent Andreas. “Ik twijfel om vanavond, mocht ik een roos krijgen, om die aan te nemen”, zucht hij. Het wordt weer bijzonder smakelijke uitzending.

Hint na hint

Ondertussen komen we steeds weer een stukje dichterbij de grote ontknoping. Zou tussen de achttien geselecteerde mannen daadwerkelijk de ware zitten voor Gaby? Dat lijkt een steeds aannemelijker scenario. De nét 34-jarige influencer en voormalige GTST-actrice liet eerder al per ongeluk los dat ze haar nieuwe vlam best wel eens gevonden zou kunnen hebben in de realityshow. Afgelopen maandag leek Gaby zelfs opnieuw te hinten op een succesvolle afloop van het programma. De vraag is natuurlijk: valt ze voor één van de kandidaten, of toch voor presentator Rick Brandsteder met wie ze een opvallende chemie heeft?

Bekijk de preview hieronder.