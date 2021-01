Gallery wall schots en scheef? Met deze TikTok-truc is dat verleden tijd

Met een gallery wall kun je die saaie witte muur waar je continu tegenaan kijkt van een persoonlijke touch voorzien. Op Pinterest hangen alle lijsten kaarsrecht onder en naast elkaar. Hoe dan?! Een TikTokker deelt de gouden truc, waarmee gepriegel verleden tijd is.

Nu we nog steeds massaal binnen moeten zitten en de muren écht op ons af beginnen te komen, kunnen we die muren dus maar het best wat gezelliger maken, niet?

Gallery wall creëren

Een gallery wall is de term voor het ophangen van meerdere lijsten van verschillende grootte met verschillende prints erin, en dan ook op verschillende hoogtes. Het doel is niet om ze allemaal lijnrecht naast elkaar te hangen, maar juist om uit de losse pols een gezellige samenstelling te maken. De grap is echter dat je het niet uit de losse pols doen kunt, maar heel lang moet priegelen om het gewenste resultaat te krijgen.

Geen gepriegel

Om te voorkomen dat je op de verkeerde plaats een gat in de muur boort, bedacht TikTokker Aliya Rinaldi een briljante oplossing om de lijsten recht én op de juiste plaats te hangen. Ze gebruikt tandpasta, om zo de plek aan te geven waar je het gaatje moet boren. Klinkt gek, maar werkt verrassend goed.

Tandpasta truc

Zo doe je het: doe op iedere lijst die je op wilt hangen een klein dotje tandpasta, en duw deze lijst daarna kort tegen de muur. Doe dit precies op de plek waar je de lijst aan de gallery wall wilt toevoegen. Je raadt het al: er blijft een klein kloddertje tandpasta op de plek achter, en precies daar kun je een gaatje maken. Zo zie je precies waar de lijst opgehangnen moet worden, en daar is je eigengemaakte – en kaarsrechte – gallery wall. Een kind kan de was doen!

@aliyarinaldi

