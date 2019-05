Gelukkig: Game Of Thrones auteur kondigt drie nieuwe series aan

Onze harten braken toen we beseften dat we nog maar drie afleveringen van Game of Thrones te goed hadden. De hitserie is bezig aan haar laatste seizoen en dat betekent dat we afscheid moeten nemen van Jon Snow, Arya en Deanerys. Maar gelukkig kwam de auteur van boekenserie met goed nieuws. Ze gaan drie extra series maken, Hoera!

De auteur George RR Martin laat weten dat ze zelfs al bezig met opnames van één van de drie shows. De series zullen zich wellicht duizenden jaren voor de Game of Thrones afspreken. De kans dat we Jon Snow dus een comeback zien maken is helaas klein.

Puntje van de sluier

De auteur wou verder eigenlijk niets zeggen over de spin-off series. Alleen dat ze zich afspelen in hetzelfde universe. Ook weten we niet of alle drie de show er zullen komen. De baas van HBO Clasey Boys heeft namelijk meerdere keren gezegd dat er maximaal één spin-off show zou komen. Op meer informatie zullen we dus nog even moeten wachten. Tot dan kunnen we gelukkig nog heel even genieten van Game of Thrones zelf.



Bron: Nu.nl | Beeld: GettyImages