Game of Thrones-cast neemt afscheid van hun personages en fans

Aan alles komt een eind en zo ook aan de allerlaatste aflevering van Game of Thrones. Na 72 afleveringen wordt het eindelijk duidelijk wie er op de IJzeren Troon belandt. De acteurs van de populaire serie hebben het er maar moeilijk mee en nemen afscheid via Instagram.

Lees ook: You call this ‘winter?’ Fans van ‘Game of Thrones’ starten petitie voor nieuw seizoen

Khaleesi

Emilia Clarke, die Daenerys Targaryen (ook wel Khaleesi of Mother of Dragons) speelt in de serie, probeert de juiste woorden te vinden op Instagram. “Het overweldigt me zo, dat woorden gewoon te kort schieten om te zeggen wat deze show en mijn karakter Dany voor mij betekend hebben. Het hoofdstuk over de moeder van de draken heeft een groot deel van mijn volwassen leven in beslag genomen. Deze vrouw heeft mijn hart veroverd. Ik heb gezweet in de gloed van het drakenvuur en veel tranen gelaten voor degenen die onze familie vroeg hebben verlaten. (…) Game of Thrones heeft me gevormd als een vrouw, als acteur en als een mens. Ik wou dat mijn lieve vader hier nu was om te zien hoe ver we zijn gekomen.”

De actrice is haar ‘magische fans’ ook eeuwig dankbaar. “Zonder jullie zijn wij nergens.”

Samwell Tarly

John Bradley, die de rol van Samwell Tarly speelt, herinnert zich nog goed wanneer zijn GoT-avontuur begon. “Vanavond was onze allerlaatste aflevering. De laatste stap van een lange en bijzondere reis. Een reis die voor mij begon op maandag 19 juli 2010 om 10 uur ’s ochtends. Dat weet ik, omdat ik laatst mijn script van seizoen 1, week 1 terugvond. Dat script kreeg ik toen ik voor het eerst landde in Belfast, een paar weken voordat we begonnen met filmen. In dit script staat de repetitie waar ik Kit [Harrington] voor het eerst ontmoette en de eerste keer dat ik het kostuum droeg dat me 8 seizoenen lang heeft gezien. Ik ben blij dat ik dit heb bewaard. Ik heb die week zoveel mensen ontmoet die zo veel voor me zijn gaan betekenen. Toen wisten we nog niet wat voor reis we samen zouden maken. Ik wil deze ervaring, met deze mensen, niet voor de wereld ruilen. Geniet van de aflevering en bedankt voor alles.”

Lees ook: Daar zijn ze weer: deze hints heb je gemist in de vijfde aflevering van ‘Game of Thrones’

Sansa

Sophie Turner speelde Sansa en is erg dankbaar voor haar rol. “Sansa, bedankt dat je me veerkracht, dapperheid en wat echte kracht is, hebt geleerd. Bedankt dat je me hebt geleerd om vriendelijk en geduldig te zijn en met liefde te leiden. Ik ben opgegroeid met jou. Ik werd verliefd op je toen ik 13 was en nu tien jaar later. Op mijn 23ste laat ik je achter, maar ik zal nooit vergeten wat je me hebt geleerd. Aan de show en de ongelooflijke mensen die het maken: bedankt dat je me de beste levens- en dramalessen hebt gegeven waar ik ooit om had kunnen vragen. Zonder jullie zou ik niet de persoon zijn die ik nu ben. Bedankt dat jullie me die kans al die jaren geleden hebben gegeven. En tot slot aan de fans. Bedankt dat jullie verliefd zijn geworden op deze personages en deze show tot het einde hebben gesteund. Ik zal dit meer dan wat dan ook missen.”

Grey Worm

Jacob Anderson, die naast acteren ook kan zingen en zichzelf ook wel Raleigh Ritchie noemt, speelde Grey Worm in de serie en deelt twee foto’s van zijn eerste en laatste dag op de set. “GoT was als de gekste schoolreis ooit. Een 6-jarig avonturenweekend. Grey Worm, je ging van een robot naar een echte jongen. Ik ben trots op je. Ik zal je missen. Bedankt aan iedereen die om hem geeft. Hij was eerst erg bang, maar door jullie voelt hij zich geliefd. Hij waardeert het. Ik heb het hem gevraagd. Een grote shoutout naar het Targs-team: Nats, Emilia, Conleth, Peter, Iain, Ian, Michiel, Reece, Ed, Kit, Liam. Bedankt dat jullie de dagen zo leuk hebben gemaakt. (…) Ik hou van jullie allemaal. Dankje”, schrijft hij bij de foto’s. De eerste foto is van zijn eerste dag op de set en de tweede van zijn laatste dag.

Bron: Instagram, Beeld: Getty Images