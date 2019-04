Game of Thrones: dit werd er getwitterd over de eerste aflevering van het laatste seizoen

De fans van Game of Thrones – en dat zijn er heul veul – konden gisteren hun lol niet op. Na een pauze van twee jaar (twéé jaar, hoe dan) werd de succesvolste serie ter wereld afgelopen zondag ein-de-lijk hervat. In Amerika, that was. Voor de Nederlandse fans hield dat in dat de nieuwste aflevering vanaf maandagochtend te zien was en dus zaten alle GoT-fans gister aan de buis gekluisterd. Wij hebben de leukste tweets voor je op een rij gezet.

Niet alleen laten de GoT-fans zich gretig horen, er rijst ook een andere groep de pan uit: de oh-my-god-ben-ik-de-enige-die-game-of-thrones-nog-nooit-heeft-gekeken-groep.

Echt zin in dat Game of Thrones afgelopen is zodat de normalo’s op Twitter eindelijk kunnen stoppen met hun ‘Ik heb nog nooit Game of Thrones gekeken en ik zal wel de enige zijn/ik ben er zo trots op/raak m’n kutje aan en verander in goud’-tweets.

Jezus zeg, WE GET IT. Laat ons. — Carmen (@carmoede) 16 april 2019

Voor een bijdehante tweet over Game of Thrones ben ik op zoek naar mensen die ongevraagd uit de doeken doen waarom ze Game of Thrones nog nooit bekeken hebben en of ze de serie ooit gaan bekijken. — Gijs (@Brekelg) 16 april 2019

Game of Thrones, Boer zoekt Koe, Holland without talent, ik sla het allemaal over.

De Big Brotherhype jaren geleden is ook volledig langs me heengegaan. — Marc Scherbateyev (@TravelDelft) 16 april 2019

Alleen de echte fans zullen begrijpen: Game of Thrones beheerst al snel je leven.

Hallo, ik heb gisterenavond naar Game of Thrones gekeken en nu ben ik vergeten onze selfie van een paar jaar geleden aan de Notre Dame te tweeten. Mag dat nog? — Brecht Durnez (@BrechtDurnez) 16 april 2019

De leukste memes van de aflevering:

I don’t know who made this but bra-bloody-vo 🤣👏 #GameOfThrones pic.twitter.com/fPDSY8JQG5 — Declan Cashin (@Tweet_Dec) 16 april 2019

Deze is absoluut het kijken waard. Met geluid aan!

Who’s with her?