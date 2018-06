Voor alle Game of Thrones fans: Kit Harington en Rose Leslie zijn getrouwd!

Ons favoriete real-life Game of Thrones koppel, Kit ‘Jon Snow’ Harington en Rose ‘Ygritte’ Leslie, hebben elkaar vandaag het jawoord gegeven. Hoewel we hebben geleerd dat de combinatie van Game of Thrones en bruiloften meestal niet zo goed afloopt, lijkt er niemand gewond te zijn geraakt.

Kit en Rose trouwden bij het zogeheten Wardhill Castle in Aberdeenshire, Schotland. Op de gastenlijst stonden onder meer Game of Thrones collega’s Emilia Clarke (Daenerys), Peter Dinklage (Tyrion), Maisie Williams (Arya) en Sophie Turner (Sansa). Na de plechtigheid vertrok het koppel in een oude Landrover met daaraan papieren hartjes met de tekst ‘Just Married’.

Jon en Ygritte

Kit en Rose leerden elkaar kennen op de set van Game of Thrones in 2012. In de serie waren de twee eerst vijanden, maar werden daarna verliefd op elkaar. Helaas leefden ze niet lang en gelukkig, want tot ons ongenoegen kwam Ygritte te overlijden. Gelukkig gaat het liefdesleven van Kit en Leslie stukken beter. Het stel begon na hun ontmoeting al snel met daten en verloofden zich in september vorig jaar.

Bekijk hieronder de beelden van hun prachtige Schotse bruiloft:

I’m not crying 😭❤️ Een bericht gedeeld door Game Of Thrones🐺🐲 (@the_starks_of_winterfell) op 23 Jun 2018 om 9:39 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Unilad | Beeld: Getty, Instagram