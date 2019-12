Gastvrouw deze feestdagen? Zo geef je een geslaagd en gezellig etentje

De feestdagen zijn bijna hier! En bij the happiest time of the year horen nou eenmaal etentjes, veel etentjes. Ben jij dit jaar gastvrouw? Met deze tips houd je het hoofd koel, zélfs in een verhitte keuken. Met een geslaagd en – belangrijkst – gezellig etentje als resultaat. Happy holidays!

De feestdagen worden zó zelfs voor de vrouw des huizes een feestje:

Plan

Voorbereiding is alles, dat moge duidelijk zijn. En orde in feestdagenchaos schep je met een planning. Maak een strakke planning, voor bijvoorbeeld je boodschappen, het snij en- kookwerk en eventuele extraatjes. Zoals: een klein kerstincentive of een playlist met gezellige liedjes. Er is namelijk niets leuker dan dat je gasten binnenkomen en er al een heerlijk kerstnummer door het huis klinkt. Sfeermaker.

Less is more

Het zijn de feestdagen, dat snappen we, maar maak het jezelf niet te moeilijk. Is het de eerste keer dat je een heus diner voor je vriendengroep of familie organiseert? Houd dan het eeuwenoude principe ‘less is more’ in je achterhoofd. Je hoeft niet een ontelbaar gangen diner aan te bieden én te zorgen voor een Instagramwaardig gedekte tafel én alleen maar peperdure wijn te serveren. Het zit ‘m ook in de kleine dingen. Kerstboom? Check. Kaarsen? Check. Kerstkransjes? Check.

Vergeet de drank niet koud te zetten

Het is een veel voorkomend scenario: je bent druk in de weer in de keuken, je gasten staan voor de deur en plots besef je het: de drank staat niet koud. Om te voorkomen dat je genodigden moeten klinken met een warm glas bubbels zet je het best nog voor het koken enkele flesjes koud. Plus: zorg voor genoeg booze. Er is namelijk niets erger dan dat je als gastvrouw moet verkondigen dat er geen wijn meer in huis is.

Dek de tafel de avond op voorhand

Voorkom dat je als stresskip zonder kop de vorken en messen aan de foute kant legt en dek je tafel rustig de avond voor je gasten arriveren. Je kunt zo beter je tijd nemen en hoeft je achteraf geen zorgen meer te maken. Dan weet je zeker dat je ome A. niet naast tante K. zet, de broer en zus van je moeder die elkaar niet kunnen luchten. Ook leuk: leg een persoonlijk briefje op het bord van je gasten. Zet hierop wat je degene wenst het aankomende jaar, een leuke grap of iets anders wat je aan haar of hem doet denken.

Kies voor een buffet

Geen zin om een vijfgangenmenu te kokkerellen? Sterker nog: geen keukenprinses. Ga voor een buffet! Je gasten hebben de kans om zelf te kiezen wat er op hun bord komt en jij kan daarnaast gezellig mee tafelen in plaats vanachter het fornuis te zwoegen. Win-win. P.S. wél handig als je een gevarieerd buffet hebt.

Bied geen excuses aan!

‘Sorry, de saus moest eigenlijk dikker zijn’ of ‘het vlees moest een tikkeltje warmer geserveerd worden’. We zijn van nature gewend om ons continue te excuseren. Zeg wat minder sorry en laat je gasten gewoon genieten van de avond. De kans is groot dat zij die kleine foutjes niet eens opmerken. En zo geniet jij tenminste ook.

