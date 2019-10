Kun jij na Stranger Things geen genoeg krijgen van Gaten Matarazzo? Dan hebben we goed nieuws: de 17-jarige acteur krijgt zijn eigen show, Prank Encounters, op Netflix.

En hiermee treedt Gaten in de ondeugende voetsporen van Ashton Kutcher. Prank Encounters lijkt namelijk sterk op Kutcher’s Punk’d, dat van 2003 tot en met 2007 werd uitgezonden op MTV.

You got Punk’d

In Punk’d werden ’s werelds grootste sterren voor de gek gehouden, waarbij alles werd gefilmd door verborgen camera’s. Een beetje zoals James Corden laatst bij David Beckham deed. Het betekende voor Ashton Kutcher zijn grote doorbraak in zowel de heuvels van Hollywood als de rest van de wereld.

Ashton werd hiermee de meest gevreesde én gevierde inwoner van Hollywood.

Prank Encounters

Toch gaat Gaten Matarazzo het over een andere boeg gooien. Hij skipt de celebrities en gaat juist onbekende mensen in de maling nemen. Toch doet ‘ie eer aan Stranger Things, want de grappen beloven griezelig te worden. Vanaf 25 oktober is Prank Encounters te zien op de streamingdienst.

Bekijk de trailer hieronder.

Stranger Things

En over Stranger Things gesproken, naar het schijnt gaat het vierde seizoen alles op zijn kop zetten. Want wie alle afleveringen heeft gezien (pas op, spoilers), weet dat de familie Byers samen met Eleven uit het stadje Hawkins verhuisde.

De grote vraag bleef natuurlijk: wat is er gebeurd met Hopper? Het is nooit in beeld geweest dat hij echt dood is én in het allerlaatste stukje is te zien hoe een American gevangen wordt gehouden. Maar is dat wel de politieagent? Lees hier alles over onze speculaties over het vierde seizoen.