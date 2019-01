Verjaardagen, verhuizingen, nieuwe banen, slagingsfeestjes maar ook droevige momenten en dieptepunten: veel mensen slingeren gedurende hun leven flink wat details over zichzelf het wereldwijde web op. Maar wat gebeurt er met al die info als zij doodgaan? Veel socialmediakanalen hebben hier een specifiek beleid voor.

Socialmediapagina’s die intact blijven na iemands overleden kunnen pijnlijke momenten opleveren. Het laatste wat je wilt is immers dat Facebook je vraagt of je je overleden tante vandaag wilt feliciteren met haar verjaardag. Zomaar iemands pagina verwijderen kan echter ook rauw op het dak van de nabestaanden vallen. Daarom kunnen de profielen van overledenen op sommige social media bewaard blijven als een soort gedenkteken, of mogen nabestaanden het account beheren.

Facebook

Facebook heeft per dag te maken met gemiddeld 8 duizend (!) gebruikers die overlijden. Als iemand doodgaat, geeft het sociale medium de nabestaanden twee opties: óf het account wordt verwijderd, of hij blijft intact als memorial account. Voorheen betekende dit dat het account definitief op slot ging: het werd dan onmogelijk werd om updates te plaatsen en verscheen niet meer in verjaardagsoverzichten. Sinds 2015 is het echter mogelijk om een contactpersoon aan te stellen die toegang tot het profiel behoudt. Deze ‘legacy contact’ kan een vastgezet bericht op het profiel plaatsen, de profiel- en omslagfoto aanpassen en reageren op vriendschapsverzoeken. Hij of zij kan echter geen chatberichten lezen, oude foto’s verwijderen of zelf nieuwe vriendschapsverzoeken sturen. Onder ‘account beheren’ bij je Facebook-instellingen kun je iemand kiezen.

Je kunt er zelf ook voor zorgen dat je account definitief verwijderd wordt als je doodgaat. Dit doe je bij het kopje ‘security’ in je instellingen. Nabestaanden kunnen Facebook ook verzoeken om het profiel te deleten of om te zetten in een herdenkingspagina, mits ze een overlijdensakte meesturen.

Instagram

Instagram – dat natuurlijk bij Facebook hoort – heeft een vergelijkbaar beleid als het gaat om overleden gebruikers. Hier kan je feed verwijderd worden, maar ook bewaard blijven en zo dienen als herdenkingspagina. Als bewijs dat de persoon in kwestie echt is overleden, vraagt Instagram om een rouwadvertentie of nieuwsartikel.

Twitter

Op Twitter bestaat er maar één optie in het geval dat iemand overlijdt: zijn of haar account wordt dan gedeactiveerd. Om dit te kunnen doen, vraagt het platform om een kopie van het ID of paspoort van een direct familielid. Ook moet er een overlijdensakte meegestuurd worden.

Pinterest

Ook op Pinterest is de enige optie om het account van een overleden gebruiker te deactiveren. Het sociale medium benadrukt dat het geen logingegevens verstrekt aan nabestaanden.

Gmail

Oké, een sociaal medium is het dan misschien niet, maar ook Gmail heeft een specifiek beleid op dit gebied. Zodra bekend is dat een gebruiker is overleden, sluit de e-maildienst zijn of haar account. In specifieke gevallen deelt Gmail ook inhoudelijke informatie met nabestaanden.

Bron: Independent, Facebook