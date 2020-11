Geëmotioneerde Fred doet zijn verhaal: ‘Ik heb mezelf iets aan gedaan’

Fred van Leer (44) heeft eenmalig uitgebreid zijn verhaal gedaan over het uitlekken van zijn seksvideo. ‘Ik heb mezelf iets aangedaan’, vertelt hij geëmotioneerd in een video van 14 minuten op zijn Instagram. ‘Ik heb heel lang nagedacht of ik dit nou wel of niet moet zeggen, maar ik ga dit wel zeggen, want ik moet de regie in eigen hand nemen.’

De stylist had na het uitlekken van de video eind vorige week zijn telefoon aan iemand gegeven om berichten te vermijden, maar had nog een tweede toestel in huis. Daarop heeft hij zondag toch de nare berichten op sociale media gelezen, waarop hij zichzelf vervolgens ‘iets heeft aangedaan’. Dankzij ‘goede mensen’ in zijn omgeving, waaronder artsen, is hij er nog. ‘Door deze mensen, de ambulancedienst, de brandweer, door iedereen, ben ik er nog. En daar ben ik heel dankbaar voor.’

Buurman

Van Leer zegt het vreselijk te vinden dat er verhalen rondgingen over dat hij dood zou zijn. ‘De reden dat ik uit mijn huis werd getakeld, is omdat ik in een herenhuis woon’, vertelt hij over het moment na het incident. ‘Ik kon niet met een brancard van boven naar beneden.’ Daarbij ‘bedankt’ hij zijn buurman voor het maken van foto’s van het takelen. ‘Je hebt heel veel mensen daar pijn mee gedaan.

Hel

Eigenlijk was hij nog niet klaar om zijn verhaal te delen, maar de stylist wilde de controle over het verhaal terug. ‘Het was een hel, ik kan niet anders zeggen’, vertelt hij in de video. ‘Het is een open wond en dat heelt, maar het blijft een litteken voor altijd.’

Opgenomen

Eén nachtje werd hij opgenomen in een verslavingskliniek, de Boumankliniek in Rotterdam. Niet omdat hij een verslaving heeft, maar omdat alleen daar plek was. ‘Dat was geen pretje’, vertelt Van Leer. ‘Ik ben namelijk een luxepoes, dat was geen luxe.’ Vervolgens werd de stylist opgevangen door zijn vrienden. ‘We hebben gelachen, gehuild, alles wat je doet met je vrienden’, vertelt hij geëmotioneerd.

#TeamFred

“Er is een hashtag #TeamFred ontstaan en door wie weet ik niet. Ik had het fantastisch gevonden als er drie jaar geleden ook een hashtag voor Patricia was geweest. Want die heeft het toen ook nodig gehad. En iedereen die dit meemaakt heeft dit nodig”, aldus de stylist. “Ik heb gevraagd om rust. Ik hoop dat jullie me dat gunnen. Lieve mensen, ik kan dit aan en ik heb heel veel zin in de toekomst.”

Verkeerd aflopen

De stylist vraagt of mensen hem met rust willen laten, maar hij zegt ook heel graag weer aan het werk te willen. Een laatste boodschap heeft hij nog wel voor zijn volgers. ‘Stuur zo’n filmpje niet door. Ik heb een heel groot vangnet, maar heel veel mensen bij wie dit gebeurt hebben dat niet. En daar loopt het verkeerd bij af.’