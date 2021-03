Geen alcohol meer voor Eva Jinek: de presentatrice is al 56 dagen sober

Eva Jinek (42) is gestopt met het drinken van alcohol. In de column op haar website laat ze weten dat ze al 56 dagen geen alcoholisch drankje meer heeft gedronken. ‘Eén blik op mensen die er geweldig veel beter uitzien als ze zijn gestopt, is vaak genoeg om elke twijfel te stoppen.’

Verandering

Het is niet de eerste keer dat Eva kiest voor het alcoholvrije leven, vertelt ze in de column op haar website. De presentatrice laat weten vaak pas laat naar bed te gaan en is ’s morgens meestal ook weer vroeg uit de veren, waardoor haar nachten kort zijn. ‘Ik heb hier vaak last van door m’n kind, de talkshowgroepsapp en kijkcijfers.’ Tijd voor verandering dus. ‘Het is een goed idee om drank uit te sluiten, hoe gezellig het ook is om na de uitzending een borrel te doen’, vertelt ze. Over het nuttigen van 0.0%-biertjes laat ze verder niks los.

Motivatie

‘Bij mij is het alles of niets, dus in het weekend drink ik ook niet’, gaat ze verder. Voor- en na foto’s van anderen die zijn gestopt met het drinken van alcohol, geven haar goede motivatie. Ze blijft hopen dat er een mirakel zal gebeuren elke keer dat ze stopt met drinken. Maar dat is elke keer weer tevergeefs, zegt ze zelf.

Gelukkig zijn er nog steeds veel positieve kanten voor de presentatrice. ‘Je huid wordt er beter van en je hoeft geen tijd meer te besteden aan beslissen of je wel of niet gaat meedrinken als iemand een fles opentrekt.’

