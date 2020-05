Een babyboom na de corona-lockdown? Onderzoekers stellen van niet

Stelletjes die in quarantaine hutje mutje op elkaar zitten. Je zou denken: één en één is twee – eh – drie. Maar wie dacht dat er over negen maanden sprake zou zijn van een heuse corona-babyboom, heeft het mis. Uit Italiaans onderzoek blijkt namelijk dat de meeste koppels een zwangerschap juist liever even uitstellen.

Onderzoekers van de Universiteit van Firenze hebben 1.482 online interviews gehouden om onderzoek te doen naar de kinderwens van jonge stellen. En wat blijkt? De resultaten tonen aan dat 81,9 procent van de ondervraagden voorlopig niet van plan is zwanger te worden zolang de pandemie voortduurt.

LEES OOK:

Corona-ah-ah-ah: thuisblijven zorgt voor piek in verkoop seksspeeltjes

Geen babyplannen meer

Van de 268 deelnemers die vóór de uitbraak van het coronavirus van plan waren om zwanger te worden, geeft meer dan een derde (37,3 procent) aan dat ze die plannen nu even uitstellen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de bezorgdheid over economische gevolgen in de toekomst (58 procent) en de zorgen over de mogelijke gevolgen van Covid-19 op de zwangerschap (58 procent).

Psychisch welzijn

De enquête werd in de derde week van de lockdown in Italië uitgevoerd onder 944 vrouwen (63,7 procent) en 538 mannen (36,3 procent) tussen 18 en 46 jaar. Zij zaten allen in een stabiele heteroseksuele relatie. Volgens de hoofdauteur van het onderzoek, Elisabetta Micelli, speelt het psychisch welzijn van mensen een grote rol als het gaat om een kinderwens. ‘Voor veel mensen is de impact van de quarantaine op hun psychische stabiliteit alarmerend. De deelnemers uit onze studie gaven hogere scores voor hun mentaal welzijn tijdens de periode vóór de pandemie’, aldus Micelli.

Toch wel

Hoewel de meeste ondervraagden niet zwanger willen worden tijdens de pandemie, geeft 60 procent van de 268 respondenten, die dat voor de crisis begon wel van plan waren, aan dat ze dit toch willen doorzetten. De experts denken dat dit te maken heeft met eventuele zorgen over afnemende vruchtbaarheid bij langer uitstel van de zwangerschap. De zorgen over de vruchtbaarheid wegen bij deze mensen zwaarder dan de zorgen over de Covid-19 infectie.

Behoefte aan iets positiefs

Toch lijkt het er ook op dat voor sommigen de kinderwens juist in een versneld tempo ontwikkeld wordt. 140 mensen (11,5 procent) gaven aan dat de lockdown juist bijdraagt aan rammelende eierstokken. Die kinderwens werd vooral uitgesproken door vrouwen. In de meeste gevallen gaven ze ‘de wil tot verandering’ (50 procent) en ‘de behoefte aan positiviteit’ (40 procent) als reden.

Toch is het totale percentage van mensen die door de lockdown tóch een kindje willen zodanig laag, dat de onderzoekers concluderen dat er geen babyboom zal komen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: HLN | Beeld: iStock