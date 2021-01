Behoor jij tot de groep die zich niet wil laten inenten met het coronavaccin als het zover is? Dan is dat de kans groot dat je dan niet welkom op de werkvloer bent. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een derde van de werknemers wil dat hun niet-ingeënte collega’s thuisblijven.

HR-dienstverlener Visma | Raet deed onderzoek naar de kijk op het coronavaccin en de inentingen tegen het virus. Het bedrijf sprak ruim 1100 Nederlandse werknemers die momenteel noodgedwongen vanuit huis werken.

Coronavaccin

De onderzoeksresultaten tonen dat maar liefst 36 procent van de ondervraagden vindt dat werkgevers hun werknemers mogen weigeren op de werkvloer, wanneer zij ervoor kiezen geen inenting te nemen. Ook geeft een derde van hen aan zelf niet naar kantoor te willen gaan wanneer hun collega’s niet zijn ingeënt.

Financiële gevolgen

Opvallend is dat het gros van de ondervraagden vindt dat er financiële gevolgen moeten zitten aan niet gevaccineerd willen worden. Zo blijkt dat een kwart van hen vindt dat mensen die besmet raken en niet gevaccineerd zijn, niet uitbetaald mogen worden tijdens hun ziekteperiode. Toch is bijna 70 procent tegen een vaccinatieplicht.

Grondwet

Wettelijk is dat laatste ook niet mogelijk in Nederland. Ook een andere behandeling van wel en niet ingeënt werknemers mag niet, verklaart arbeidsrechtadvocaat Gerard Berghuis aan het AD. ‘Als iemand zonder vaccin corona krijgt en ziekt wordt, mag je als werkgever geen loon inhouden vanwege die weigering. Je moet diegene gewoon blijven doorbetalen.’ En datzelfde geldt voor het dwingen tot vaccineren. ‘Dat is op grond van de grondwet niet toegestaan’, aldus Berghuis.

Bron: AD | Beeld: ANP