Geen geheimen meer: spin-off Pretty Little Liars van de buis

Het is klaar met alle geheimen. The Perfectionists, de spin-off van Pretty Litte Liars, krijgt namelijk geen tweede seizoen. En dat betekent dat we definitief afscheid moeten nemen van alle geliefde personages (en een beetje van onze jeugd).

De spin-off van de populaire show wist niet genoeg kijkers te trekken. The Perfectionists was losjes gebaseerd op een boek met die titel, geschreven door Sara Shepard, die ook de auteur was van boekenreeks Pretty Little Liars. In de spin-off keerden Sasha Pieterse en Janel Parrish terug als hun personages Alison DiLaurentis en Mona Vanderwaal.

Misdaad

Deze Alison en Mona kwamen elkaar tijdens het eerste seizoen van Pretty Little Liars: The Perfectionists weer tegen in het stadje Beacon Heights, waar alles perfect leek tot er een misdaad wordt gepleegd en er heel wat geheimen tevoorschijn kwamen.

Afscheid

Pieterse nam na de bekendmaking in een Instagrampost afscheid van haar personage. ‘Ali, Ik wil dat je weet hoe trots ik ben op hoezeer je bent gegroeid’, schreef de actrice. ‘Je doorzettingsvermogen en sterke persoonlijkheid zullen me altijd bijblijven.’

