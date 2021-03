De verkiezingen zagen er wegens corona anders uit dan anders. Het enige voordeel? In de meeste gemeentes mocht je de rode stempotloodjes meenemen. Deze zijn inmiddels omgedoopt tot historisch collector’s item en worden massaal aangeboden op Marktplaats.

En dan hebben we het niet over een paar euro. Nee, sommige verkopers vragen zonder grappen een paar hónderd euro voor het simpele rode potloodje.

Besmettingsgevaar

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat je het potlood waarmee je het stembiljet invulde mee naar huis mocht nemen. Dit was niet in álle gemeentes het geval, maar de meeste gemeenten hadden dit als regel ingesteld om zo besmetting te voorkomen. Want ja, als je besmet kan raken via een boodschappenkarretje of deurknop, kan het natuurlijk ook via een potloodje. Zelfs met gedesinfecteerde handen.

Collector’s item

Op Twitter en Instagram deelden mensen na het stemmen dan ook volop foto’s van hun bemachtigde stempotloodjes. ’s Avonds werden ze plots op Marktplaats aangeboden. Het zou zomaar eens een collector’s item kunnen worden waar later veel geld aan te verdienen is, moet men gedacht hebben.

