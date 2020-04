Geen groene vingers? Dit kan je planten nog redden

Ook al spendeer je nu misschien meer tijd met je groene vrienden dan ooit, Rob Verlinden zal nooit onder de indruk zijn van jouw tuinierskills. Maar niet getreurd: er is nog een middeltje dat jouw planten kan redden!

Want ook al draai je ze regelmatig, geef je ze zonlicht, mr. Pannekoekenplant besluit aan het eind van de week toch gewoon dood te gaan. Wat doe je verkeerd? Nou, niet zoveel. Gelukkig is er een manier waarop je je planten nieuw leven in kunt blazen.

Planten redden

Dus hop, redden die planten. De volgende keer dat je eieren gaat koken, bewaar het water hiervan dan eens. Dit mengsel zou namelijk het wondermiddel zijn om die groene rakkers van sterven te behoeden. Het zit zo: het calciumgehalte is in dit water een stuk hoger, doordat eierschalen dit van nature bevatten. En laten je planten nu net dól zijn hierop.

Ei, ei, ei

Wanneer je eieren dus aan de kook brengt, zal het calcium van de schalen in het water terechtkomen. Laat het wel even afkoelen tot kamertemperatuur voordat je aan de slag gaat met je gietertje. Kokend water is voor niets of niemand prettig. Zodra je het bij je plant schenkt, zal het calcium ervoor zorgen dat de pH-waarde van de aarde op peil wordt gehouden. Hierdoor worden alle voedingstoffen ook weer beter opgenomen. Kortom: je geeft je monstera zo een flinke boost.

Schaal erbij

Zie je nu nét het water door je gootsteen verdwijnen, maar heb je nog wel de schaal bewaard? Dan is dat ook een prima oplossing. Je kunt namelijk ook de eierschalen in de aarde leggen voor hetzelfde resultaat. Wel iets minder leuk gezicht, maar noem het een paascreatie en niemand kijkt gek op.

