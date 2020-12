Geen Nieuwjaarsduik dit jaar? Zo luid je 2021 toch nog goed in

Helaas mag de officiële Nieuwjaarsduik in Scheveningen in 2021 niet doorgaan. Ook hierbij gooit miss. Rona weer roet in het eten. Máár: ondanks alles is er ook positief nieuws. Op deze manier luid je 2021 toch nog goed in.

En ja, dat doe je gewoon vanuit je eigen huis (want waar zijn we immers anders te vinden?). Met dit alternatief duik je fris het nieuwe jaar in, maar doe je dat wel op een veilige manier.

Nieuwjaarsduik 2021

Hoe dan? Nou, door de duik gewoon naar jou te brengen, zo legt Alex Schuttert van de Stichting Nieuwjaarsduiken Nederland uit. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag ging je al voor en was de eerste die een blik met zeewater mocht vullen. Nee, geen water naar de zee dragen, maar je brengt de zee naar je eigen badkamer. Geen water in de buurt? Hoofdsponsor Unox gooide ook tienduizenden blikken echt Noordzeewater in de verkoop, maar deze voorraad vloog de winkel uit.

Stukje zee in huis

Toch betekent dat niet dat je niet meer mee kunt doen. Je kunt natuurlijk het oceaangevoel ook op een andere manier naar binnen halen. Op hun site leggen ze je haarfijn uit hoe je dat doet. Belangrijk is vooral dat je op 1 januari om 12:00 klaar zit om om mee te doen én je kunt je eigen wikkel downloaden. Helemaal niet zo ingewikkeld dus (pun intended). Of je nu meedoet vanuit je tuin, je badkuip of een zwembad: de officiële thuisduik is een feit.

Voedselbank

Doe je mee, dan steun je ook nog eens de Voedselbank. Voor elke Nieuwjaarsduik uit Blik, schenkt Unox twee blikken erwtsensoep aan de organisatie. Enthousiast geworden? Snappen we. Lees op nieuwsjaarsduik.nl hoe jij mee kunt doen en laat ons ook een beetje meegenieten. Gebruik de hashtag #thuisduik en zo zijn we die dag toch nog soort van samen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief