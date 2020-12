Geen paniek: ‘Nieuwe afleveringen Sex and the City in de maak’

Fans van Carrie, Miranda, Charlotte en Samatha moeten het al jaren doen met de herhalingen van ‘Sex and the City’. Goed nieuws voor al die trouwe fans: het lijkt er sterk op dat er nieuwe afleveringen van de hitserie aankomen.

Speculaties over nieuwe seizoenen en films zijn al jaren gaande. Dat bewijst ook maar weer dat een groot deel van de wereld jaren na de allerlaatste afleveringen nog steeds smacht naar de New Yorkse avonturen van Carrie en haar posse. Het lijkt erop dat de makers daar nu eíndelijk gehoor aan geven.

Kim bedankt

Hoewel… niet iedereen is aan boord. Insiders zeggen dat Kim Cattrall, Samantha in de serie, heeft bedankt voor de eer. Zij en hoofdrolspeler Sarah Jessica Parker zouden al jaren mot hebben met elkaar. Kim zou om die reden geen zin hebben weer met haar samen te werken.

Geen reboot, maar een revisit

Al die geruchten over een nieuw seizoen zijn overigens niet nieuw. Sarah Jessica deed zelf een duit in het zakje toen ze tegen Entertainment Tonight zei dat ze wel een paar afleveringen wilde maken. ‘Ik zou het alleen geen reboot noemen, maar een revisit.’

Veel meer is er nog niet bekend, behalve dat de nieuwe afleveringen worden uitgezonden op HBO Max. Of Mr. Big ook terugkeert, is dus nog maar de vraag…

