Geen poespas: dit kledingmerk gebruikt ‘gewone’ vrouwen en geen Photoshop in haar campagnes

In campagnes wordt meestal een perfect beeld geschetst. Een perfect model, in de perfecte situatie, met de perfecte kleding. Het kledingmerk Miss Guided brengt daar verandering in door echte en rauwe beelden te gebruiken. Tof!

Sinds een tijdje gebruikt het Amerikaanse kledingmerk alleen maar echte vrouwen – die worden gevonden door middel van ‘streetcasting’ – in haar campagnes. Skinny, met rondingen, blank, donker, met of zonder striae of oneffenheden: alle soorten en maten vrouwen komen voorbij. Ook photoshopt Miss Guided haar campagnebeelden niet meer hevig. Beide beslissingen worden op social media – en door ons – toegejuicht.

Miss Guided wil hiermee laten zien dat ze de realiteit verkoopt, en geen droom. Het is een bedrijf voor gewone vrouwen en daar sluiten de prijzen ook bij aan: een jurkje kan je al voor twintig euro scoren.

Bekijk hieronder een aantal campagnebeelden:

