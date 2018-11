Geen ruimte voor een kerstboom? Een leuker alternatief dan deze baardslingers en -ballen is er niet

Nog een maand en het is kerst, en dat zal de wereld weten ook. Stap een willekeurige winkel in en de kans is groot dat je overvallen wordt door een shitload aan nepsneeuw, slingers, ballen en lichtjes. Niet alleen voor in bomen, maar ook voor in mensenbaarden. Wait, what?

Yep, we hebben heus weleens een kerstslinger om onze nek gehangen. En oké, met het diner op de basisschool pronkten er ooit zelfs kerstballen aan onze oorlellen. Maar een mensenbaard versieren met kerstaccessoires, dat is ook voor ons een compleet nieuwe wereld.

Die heeft ballen

Toch lijkt dat baardversieren een ding te zijn, want op verschillende (web)winkels duiken de mafste accessoires op. Neem het Amerikaanse merk Firebox, dat voor € 12,39 mini-LED-lampjes verkoopt om door je baardhaar te rijgen. Hittevrij, dat gelukkig wel. Ook ASOS doet mee aan de gekte; de webshop verkoopt gekleurde slingers met lichtjes eraan. Liever een baard met ballen? Dan moet je bij Amazon zijn.

Versieren maar

De enige voorwaarde voor dit leuks lijkt ons een goeie, volle baard. Gezien (de meeste) vrouwen daar niet van in het bezit zijn, lijkt dit ons het ultieme excuus om je uit te leven op die van je partner, beste vriend, vader, broer, buurjongen of who ever.

Prima alternatief voor als je – om wat voor reden ook – thuis geen kerstboom hebt, toch?

