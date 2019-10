Zeg maar dag tegen je geloofwaardigheid: 86 procent vertrouwt influencers niet meer

De ene influencer strooit met kortingscodes voor hét horloge waar je dit najaar mee gezien wilt worden, de andere verkondigt dat haar bronzer echt de beste ooit is. Maar wat is ervan waar? Uit onderzoek blijkt dat we weinig meer geloven van de Groten der Instagram.

Er gaat veel geld om in influencermarketing. Welk merk zegt immers nee tegen een ‘collab’ met een influencer met een volgersaantal dat in de honderdduizenden loopt? Niet gek dat je op Instagram tegenwoordig de ene na de andere sponsordeal tegenkomt.

Aaaand… it’s gone

Helaas voor de Insta-girls en -boys heeft hun geloofwaardigheid door de jaren heen een flinke deuk opgelopen. Uit onderzoek van de Reputatiefabriek onder ruim duizend respondenten, blijkt dat 86 procent van de internetgebruikers influencers niet vertrouwt.

Dit wantrouwen is voornamelijk ontstaan door oneerlijke captions (72 procent), het promoten van een onrealistische levensstijl of het afbeelden van te bewerkte foto’s (69 procent) en het ontdekken van fake-volgers (68 procent).

Lees ook: Gratis producten in ruil voor een foto? Bij deze ijstruck betalen influencers juist dubbel

Liegen over partnerships

Ook de shitload aan gesponsorde content komt ons de neus uit. Langzamerhand beseffen steeds meer mensen dat influencers worden betaald om producten van merken te promoten. En dát – je voelt ‘m aankomen – tast de geloofwaardigheid en de authenticiteit van de influencer aan.

Toch vertrouwt meer dan een derde (37 procent) van de internetgebruikers erop dat influencers hun betaalde partnerships duidelijk vermelden. En dat terwijl uit onderzoek van marketingbureau Takumi blijkt dat 62 procent van de influencers aangeeft dat-ie wel eens door merken onder druk is gezet om niet helemaal transparant te zijn over samenwerkingen.

Micro scoort macro

Micro-influencers – zij met minder dan 50k volgers – komen overigens iets beter uit de test dan macro-influencers. Meer dan zestig procent van de respondenten vindt hun berichten geloofwaardiger, omdat-ie zich beter kan identificeren met deze ‘kleine’ influencers.

Lees ook: De micro-influencer is in opmars

Poll

Om te checken hoe het gesteld is met jullie vertrouwen, deden we een poll op onze Facebookpagina. Wat blijkt? Jullie zijn nog sceptischer over de influencerwereld dan de respondenten van het onderzoek. Maar liefst 98 procent geeft aan niet te vertrouwen op de eerlijkheid van influencers. Best een pijnlijke score.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Lees ook: Bas Smit: ‘Ik heb een bloedhekel aan mensen die zichzelf influencer noemen’