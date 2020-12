Voor het geval je het gemist hebt: ‘The Undoing’ is een razend spannende ‘whodunnit’ met Nicole Kidman en Hugh Grant in de hoofdrollen. Los van de bloedstollende verhaallijn raken fans niet uitgepraat over de kledingkeuze van Nicoles personage Grace Frasier.

Grace is met haar vuurrode krullen, lange gestalte en dramatische jurken nogal een verschijning. Een belangrijk onderdeel van haar garderobe zijn haar jassen. Die zijn lang, bijna koninklijk en temidden van het grauwe New York echte blikvangers. Daarnaast wisselen Grace’s jassen in The Undoing elkaar bijna sneller op dan de ledenlijst van Forum voor Democratie. Daar zit een gedachte achter, vertelt de actrice.

Rode draad

‘Als ik de jas draag, wordt die jas een onderdeel van mij’, zegt Nicole in een interview met Entertainment Weekly. ‘Dat is hoe filmmakers werken. Ze kiezen visuele elementen om iets uit te beelden, en de jas is iconisch. Die zijn op een bepaalde manier een rode draad door de serie. Ze beschermen me, maar zijn ook mijn identiteit. Het heeft zoveel verschillende lagen. Het is mijn schild tegen de wereld, maar bedekt me ook. Het is interessant hoe de regisseur dat heeft ingezet.’

Mysterieus

Kostuumontwerper Signe Seijlund legt uit dat Grace er niet uit moest zien als de standaard upper east side-vrouw. ‘Grace is anders dan de andere rijke vrouwen uit de Upper East Side. Ze draagt herfstkleuren. Ze is mysterieus en valt niet makkelijk te lezen, in tegenstelling tot de andere vrouwen en haar beste vriendin Sylvia. Sylvia is het perfecte plaatje van de Upper East Side, Grace gaat dieper.’

Bron: People | Beeld: Brunopress