Kan het gekker? VVD lijsttrekker met ontbloot bovenlijf op een paard

Met zijn video wil VVD’er Vincent Karremans de spot drijven met, zoals hij dat zelf zegt: pedante politici die vooral bezig zijn met hun eigen schijn. En dus klom de lijsttrekker met ontbloot bovenlijf (afgezien van een gedrapeerde trui rondom te schouders) op een paard. Gelukkig kan-ie het hebben.

De promotievideo begint normaal, al ligt Vincent Karremans op de grond. Al snel wordt duidelijk dat hij op een piano ligt, wat een verwijzing is naar Forum voor Democratie-lijsttrekker Thierry Baudet. Als je denkt dat de reclame is afgelopen wordt het pas écht gek. De video eindigt namelijk met de VVD’er met ontbloot bovenlijf op een paard. Wat overigens geen linkje heeft met Vladimir Poetin, maar een verwijzing is naar een Old-Spice reclame volgens Karremans.

Bekijk hieronder de video:

Bron Metro | Beeld Still uit video