Wij zeggen het ook niet graag, maar toch is het zo: we hebben het staartje van de zomer bereikt. Met andere woorden: de herfst komt eraan. Of zoals ze dat in Winterfell zouden zeggen: winter is coming. En dat terwijl het aantal graden Celsius nu weer bijna de 30 aantikt. Hm, hoe zorgen we ervoor dat de herfst minstens zo zonnig start, als dat de zomer eindigt? Nou, met het gekleurde spijkerjasje.

Wie de eerste ladingen van de najaarscollecties aanschouwt, ziet het meteen: het gekleurde spijkerjasje is dé musthave om de herfst mee af te trappen. Moeten we nog uitleggen waarom? Oké, is goed. Ten eerste betekent de aftrap van de herfst ook het startsein voor het jasjes-seizoen. Want hup, die mogen na lange tijd weer uit de kast.

En waarom jasjes in sombere kleuren, als het ook in vrolijke tinten kan? Daarom dagen we je graag uit om out of the box te denken. Skip je blauwkleurige denim, en ga voor een van de onderstaande opties. Wij hebben de leukste alvast voor je op een rij gezet. Happy herfst!

Denim jack, H&M, € 24,99

Denim jack, H&M, € 14,99

Denim jack met lila kleurvlak, PrettyLittleThing via Asos, € 35,00

Denim jacket met strepen, Wrangler via Asos, € 110,00

Denim jacket, Miss Guided, € 53,00

Beeld: Wrangler