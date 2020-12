It’s (not) all about the money: zo verminder je jouw geldzorgen

Heb je ook altijd een stukje maand over aan het eind van je geld? We feel you. Op de een of andere manier is je salaris in een mum van tijd in rook opgegaan. Zó kun je jouw geldzorgen verminderen.

Een koffietje hier, aankoop daar: aan het begin van de maand denk je misschien al het geld van de wereld te hebben. Geef dit niet allemaal uit, maar probeer nu meteen te sparen. Want als je het moet doen met wat er op het einde overblijft, dan schiet dat (gokken wij) waarschijnlijk niet echt op. Door een automatische overschrijving in te stellen zodra je salaris wordt gestort, reken je je niet rijker dan je eigenlijk bent.

Geldzorgen verminderen

Om ook wat meer geld weg te kunnen zetten, is het handig om eens bij te houden waar je allemaal geld aan uitgeeft. Zo zie je niet alleen welke zaken een grote kostenpost zijn, maar heb je ook meteen inzicht waarop je kunt besparen. Een abonnement op de sportschool terwijl je nooit gaat? Kijk eens of je dit toch al eerder op kunt zeggen. Deel je uitgaven op in categorieën en spreek met jezelf een bepaald budget af voor elke groep. Want heb je echt elke maand 200 euro aan nieuwe kleding nodig of kan dat ook wel even minder?

Vaste lasten

En nu je toch lekker bezig bent, kunnen misschien ook je vaste lasten wel omlaag. Wist je dat het al heel veel scheelt als je elk jaar overstapt van energiemaatschappij? En ook je internetprovider eens bellen kan nooit kwaad. Ze willen je niet kwijt als klant, dus wie weet wat ze nog voor je kunnen betekenen. Ga dit geld wat je bespaart nu niet extra uitgeven, maar zet het weg. Zo is je buffer groter mocht er onverwachts iets kapot gaan.

Wil je het echt?

Ook helpt het om goed na te denken of je iets écht wil hebben of dat het meer een impuls is. Laat daarom die nieuwe trui nog een week in je (virtuele) mandje zitten. Grote kans dat je tot de realisatie komt dat je eigenlijk al een hele kast vol leuke outfits hebt. Door wat bewuster om te gaan met je uitgaven, zul je uiteindelijk best wel een spaarpotje op kunnen bouwen. Het is áltijd handig om wat geld achter de hand te hebben.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Workjuice | Beeld: Unsplash