Ugh! De gemiddelde handtas is vies en weegt 3 kilo

Sleutels, een portemonnee, lippenbalsem – vaak een stuk of drie -, kleingeld, een zonnebril: in de gemiddelde handtas sjouwen wij vrouwen heel wat mee. Een slimme meid is op alles voorbereid, nietwaar? Met als resultaat dat de gemiddelde handtas zo’n drie kilo weegt. En dat is nog niet alles: onze tassen zijn best vies.

Tas vol standaarditems

Naast de standaarditems als een telefoon, sleutels en portemonnee worden items als lippenbalsem, haarelastiekjes en aspirines door bijna de helft van de vrouwen als onmisbaar beschouwd in de handtas. Dat blijkt uit straatonderzoek van online winkelcentrum Beslist.nl. Deze sprak 385 mensen aan met de vraag of ze in hun handtas mochten kijken. Opvallend: drie van de respondenten had een zelfverdedigingsmiddel op zak. In alle drie de gevallen was dat een bus pepperspray.

Ook opvallend: de lippenbalsem (59%) en haarelastiekjes (51%) winnen het van de pen, die minder dan de helft (44%) van de respondenten bij zich droegen.

Tas vol bacteriën

Nog opvallender is dat 35% van de handtasdragers aangaf haar tas nóóit (van binnen) schoon te maken. Voor een voorwerp dat we dagelijks gebruiken en waar we van alles ingooien, is dat ‘best’ weinig. En zeg nu eerlijk, wanneer heb jij de binnenkant van je tas voor het laatst schoongemaakt…?

Een tas voor ieder seizoen

Met 17% hebben de meeste respondenten 6 handtassen in bezit. Vrouwen die niet aan dit aantal komen, houden het vaak bij 3 handtassen (16%). De gemiddelde prijs van zo’n tas? € 128,00. Máár, 2,6% van de vrouwen bezit een handtas met een aanschafprijs van minimaal € 1.000. Liefst van Gucci, Michael Kors, Louis Vuitton en Guess.

Bron: Beslist.nl | Beeld: iStock