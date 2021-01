Gemiste kans: wat deze Nederlandse editie had kunnen leren van ‘Temptation USA’

Mijn hart maakte een sprongetje toen RTL met een Nederlandse variant van Temptation USA op de proppen kwam. Want dat ik groot fan ben, is inmiddels geen geheim meer. Met hoge verwachtingen zat ik dan ook klaar voor de eerste afleveringen, maar eerlijk, het valt een beetje tegen.

Ja, natuurlijk is er Sonny, maar eigenlijk is het in Love or Leave de bedoeling dat je kijkt of je partner wel de ware is óf dat je een betere connectie hebt met iemand anders. Dan kun je wel honderd keer het woord ‘viben’ gebruiken, maar daar blijft het dan ook wel bij.

Temptation USA

In Temptation USA is het minder feesten, meer op zoek naar een mogelijke partner. Tijdens de dates zijn er diepere gesprekken en worden er ook ‘verleiders’ naar verloop van tijd naar huis gestuurd. Zo blijf je uiteindelijk met minder opties over en kunnen de deelnemers echt hun klik met die ene persoon verder onderzoeken. Ja, zonder dat er dus nog een hoop andere afleiding te vinden is in de villa’s.

Stookvuur

En wat ik vooral jammer vind: de Nederlandse versie staat toch wel bekend om het stoken tijdens het kampvuur. Rick Brandsteder lukte dat al aardig, maar ook Kaj en Monica blijken gewoon op dezelfde voet verder te gaan. Terwijl in Temptation USA dit juist hét moment is om je relatie eens onder de loep te nemen én naar je eigen gedrag te kijken. De presentator is daar om een luisterend oor te bieden en geeft (nuttig) advies waar nodig. Wil je liever alleen je beelden bekijken? Dan is dat ook een optie. Een gemiste kans dus om dit ook eens in onze versie toe te passen.

Duidelijke afspraken

Ook laten de koppels elkaar in Temptation USA veel meer vrij en gaan ze niet meteen een halve plant uit een pot trekken als je wederhelft een connectie heeft gevonden. Nogmaals: ze zijn er om te ondervinden of ze een betere connectie hebben met iemand. Daar kan geen brandend hartje tegenop. Of een connectielampje, hoe je het ook wil noemen. Wanneer je elkaar loslaat, moet je dat ook écht doen. Hoe lastig ook.

Teleurstelling

Wat dat betreft is Temptation Island: Love or Leave dus een behoorlijke teleurstelling. Want verschilt deze editie nu echt zóveel van de vorige? Naar mijn mening niet. Begrijp me niet verkeerd, ik vind het nog steeds erg vermakelijk. Maar anders dan anders is dit concept niet echt. Al is Sonny natuurlijk uniek in zijn soort. Daar kan geen tv-format tegenop.

