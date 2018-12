Gemorst op je party-outfit? Zo krijg je de vlekken uit je kleding

Shit, gemorst op je kakelverse feestoutfit. Maar geen paniek: hier lees je hoe je de vlekken er binnen no time uit krijgt.

Rode wijn

Het klinkt ongeloofwaardig, maar werkt echt: gooi zo snel mogelijk witte wijn over de vlek. Witte wijn onttrekt namelijk de kleur van rode wijn uit je kleding. Bier en bruisend water kunnen ook werken.

Ei

Als de vlek van een gekookt of gebakken ei is, kan koud water al voldoende zijn. Laat je kledingstuk hier even in weken en poets de eivlekken eraf. Ook rauw ei kun je proberen te bestrijden met water, het liefst zo snel mogelijk. Doe dit uitsluitend met koud water, want warm water laat het ei stollen. Even laten weken kan ook helpen. Nog steeds niet weg? Kies voor een sopje met lauw water.

Mosterd

Mosterdvlekken zien er ernstiger uit dan ze zijn. Een warm sopje met wat wasmiddel doet vaak al wonderen. Laat je kleding er even in weken en wrijf eventueel zachtjes. Uitspoelen onder de kraan en weg is de vlek! Toch te maken met een hardnekkige variant? Laat dan wat schoonmaakazijn intrekken en stop het kledingstuk in de wasmachine.

Vet (bijvoorbeeld jus)

Helaas is dit met water niet weg te poetsen. Beter kun je vetvlekken bestrijden met afwasmiddel. Ook een vlekverwijderaar zou je nog weleens uit de brand kunnen helpen. Gooi het kledingstuk vervolgens in de wasmachine en weg is je vlek.

Chocola

Ten eerste: vermijd zeep! Die kan ervoor zorgen dat de chocoladevlek fixeert en dan krijg je de bruine kleur er al helemáál niet meer uit. Verstandiger is om te kiezen voor melk. Laat deze kort intrekken en spoel uit met koud water. Was het kledingstuk daarna in de machine. Helpt dit niet? Doe dan eens wat wasbenzine op een doek en wrijf daarmee zachtjes over de vlek. Gekleurde kleding spoel je daarna uit met een lauw sopje. Als het om witte kleding gaat, kun je bleekwater gebruiken.

Koffie

Soms is weken in een emmer lauw water al genoeg. Zo niet, dan kun je er het beste wat vloeibaar wasmiddel of vlekverwijderaar over wrijven. Was je kleding daarna gewoon in de machine. Als het om een oude koffievlek gaat, helpt het om de vlek een half uur van tevoren behandelen met glycerine (te koop bij de drogist).

Braaksel

Iets te diep in het glaasje gekeken, of ? Om kotsvlekken uit je kleding te verwijderen gebruik je water, fijnwasmiddel en een scheut azijn.

