Gênant in het kwadraat: stel doet seksgeluiden na in Mr. Frank Visser doet uitspraak

Het was gisteren een gênante uitzending van Mr. Frank Visser doet uitspraak. Marc doet namelijk geen oog dicht doordat hij mag meegenieten van het gesnurk van de buurman én het gekreun van zijn vriendin met wie hij de lakens deelt.

Awkward 2.0

En of dat niet al ongemakkelijk genoeg is, vraagt Mr. Frank Visser ook nog eens of het koppel wil doen alsof ze bezig zijn. Zo kan de deskundige de geluidsoverlast goed beoordelen. Buurman Meik en zijn vriendin Karin moeten dus hun eigen seksgeluiden gaan nabootsen en dat vinden de kijkers op z’n zachtst gezegd erg gênant.

Geen probleem

Presentator Viktor Brand wordt er ook een beetje ongemakkelijk van en kijkt een beetje verward in de camera. ‘Dit is best een beetje gek’, geeft hij toe. ‘Ach geen probleem’, zegt Karin, waarna zij en haar vriend beginnen met het nabootsen. En zoals te verwachten was, ontplofte Twitter gelijk.

Hoogtepunt

‘Had ik al gezegd dat ik een visualisatieprobleem heb? Ik visualiseer alles en dat is in dit geval niet fraai’, grapt een kijker. Ze noemen het zelfs een waar hoogtepunt op de Nederlandse televisie. Maar de kijkers zijn vooral te spreken over de reactie van Viktor tijdens het hele gebeuren geniaal. ‘Viktor, ik heb je genomineerd: Acteur van het jaar! Die blik, die opmerkingen. Hilarisch!’, schrijft een kijker zelfs.

Reacties:

Liggen hun de hele dag op bed😂😂😂#mrfrankvisser — Inez 🇳🇱 (@IBrummelink) December 3, 2018

Weer eens gekeken naar #mrfrankvisser. Ik na afloop: "Waar je al geen TV over kunt maken!" Mijn vrouw: "Waar je al niet naar kunt kijken!" pic.twitter.com/0CpGUS4p30 — Hans de Boer (@boereninmonster) December 3, 2018

“Dan moet ik voortaan een slaappil nemen.” Joh, neem er honderd. #MrFrankVisser — Poesjen! (@AmberMeijlink) December 3, 2018

Alle remmen gaan los! Ik wil t niet zien..😂#mrfrankvisser — Claudio_Salvatore76 (@salvatore1976cs) December 3, 2018

Hij maakt m gewoon!! "Ik weet hoe jullie het t gaan vieren "#mrfrankvisser — Miss L (@marlous1984) December 3, 2018

“Ik hoop niet dat dit op Facebook of YouTube komt!” Nee joh, Nationale televisie, Twitter en uiteindelijk via De Beste Social Media ook op Instagram en uiteindelijk toch Facebook #mrfrankvisser — Marleen van Duinen (@emmajoshua1980) December 3, 2018

Ow, die intieme geluiden van de buren blijven in je hersenen hangen #mrfrankvisser — Mar Meerman (@MarMeerMan) December 3, 2018

Die arme geluidsexpert! Hij trekt het niet meer. #mrfrankvisser — Paul Terpstra (@terptm) December 3, 2018

Heel Nederland weet nu hoe deze vrouw kreunt tijdens "de daad" #mrfrankvisser pic.twitter.com/DqqKrQoQdh — Eliushi (@iameliushi) December 3, 2018

“Kun je even nadoen wat zich normaal op een avond afspeelt qua geluid?” #mrfrankvisser pic.twitter.com/9hNa91tPvF — Ontaal (@ontaal) December 3, 2018

Wanneer je jouw ouders seks hoort hebben #mrfrankvisser pic.twitter.com/lfU8A0RyLs — DB (@DBgirl_83) December 3, 2018

Bron: Libelle | Beeld: Still