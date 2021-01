Ongelijkheidskwestie aan de kaak: Indi lanceert gendervrij kaartspel

In een traditioneel kaartspel is de waarde van de heer hoger dan die van de vrouw. En dat moet anno 2021 niet meer kunnen, vindt Indi Mellink (23) uit Voorburg. Dat zette haar aan het denken. Dus lanceert ze nu een gendervrij kaartspel, om zo korte metten te maken deze subtiele vorm van ongelijkheid.

De 23-jarige blondine bedacht een kaartspel dat niet te maken heeft met gender, ras of kleur. Er is geen boer, vrouw of heer te bekennen, maar de waarde van de kaart is gerangschikt met brons, zilver en goud.

Ongelijkheid

De kans is groot dat jij nog nooit over de kwestie na hebt gedacht. Ondergetekende moet bekennen ook nog niet eerder stil te hebben gestaan bij de subtiele ongelijkheid van het traditionele kaartspel. Indi realiseerde het zich ook per toeval, toen ze de spelregels van een kaartspel uitlegde en moest vertellen dat de vrouw minder punten waard was dan de heer.

Geen mensen, dieren of kleuren

Ze vertelt aan RTL Nieuws: ‘Ik vind dit niet passen in de moderne wereld waar mannen en vrouwen gelijk zijn. Ik heb lang nagedacht over een oplossing. Moest ik gaan voor een koning en een koningin? Nee, ik wilde helemaal geen mensen op de kaartjes. Want ik wil wit bijvoorbeeld ook niet boven zwart verkiezen. Dieren dan? Dat vond ik ook gek, want wie ben ik om te bepalen dat het ene dier meer waard is dan het andere?’

Gendervrij kaartspel

En dus besloot ze de waarde van de kaarten te sorteren op goud, zilver en brons. ‘”Een superduidelijke oplossing. Iedereen weet dat goud meer waard is dan zilver, en zilver meer dan brons.’ Op haar website legt ze haar gedachtegang uit. ‘Waarom zou de koning een hogere positie moeten hebben dan de koningin? Waarom zijn de Heer, de Vrouw en de Boer wit? We gaan voor het gender- en rasneutrale goud, zilver en brons. De rest van de kaarten zijn hetzelfde gebleven. Deze kaarten zijn ontworpen met de passie om voor gelijkheid te strijden en het verschil in geslacht en ras weg te nemen Ons doel is dat iedereen zich comfortabel voelt tijdens het kaartspel.’

Wil je deze gendervrije speelkaarten bemachtigen? Dan kun je dat doen via de eigen webshop van Indi.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: RTL Nieuws