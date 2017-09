Geniaal: Beyoncé komt met pet voor alle krullenbollen

Ben jij gezegend met een volle bos krullen? Dan heb je vast weleens gemerkt dat niet elke leuke hoed of pet voor jou is weggelegd. Gelukkig komt Queen Bey met de oplossing.

Geplet haar, een pet die niet blijft zitten of een hoofddeksel dat stukgaat. Beyoncé maakt een einde aan deze struggles. De zangeres komt met een speciale rood fluwelen pet die aan de achterkant open is, zodat er genoeg ruimte is voor ladies met een afro.

BEY THEN CHANGED THE GAME OMGNANDFNJRENWJ pic.twitter.com/s95I8qmYg7 — ™ (@rocyonce) 6 september 2017

De pet is speciaal ontworpen voor de nieuwe collectie van Bey’s kledingmerk Ivy Park. Twitteraars reageren razend enthousiast op het item.

Zelf zo’n variant scoren? De pet is te koop bij Topshop en nog betaalbaar ook: voor 35 dollar (ongeveer 29 euro) is ie van jou. Op dit moment is ie helaas uitverkocht, maar als je je emailadres achterlaat in de webshop, krijg je een seintje wanneer hij weer beschikbaar is.