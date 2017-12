Geniaal: met deze app kan niemand meer stiekem meelezen op je telefoon

Terwijl jij in de drukke ochtendspits in de trein je Instagram-tijdlijn doorscrolt, merk je dat je niet de enige bent die de party pics van je beste vriendin aan het bekijken is. Ook degene naast je én de persoon schuin achter je gluren ongegeneerd mee op je telefoon. Herkenbaar? Binnenkort is er een manier om af te rekenen met nieuwsgierige aagjes.

Twee Google-onderzoekers werken op dit moment aan een app om te voorkomen dat andere mensen stiekem kunnen meelezen op je telefoon. Het gaat om de ‘Electronic Screen Protector’, een app die – gewoon door middel van je selfie-camera – registreert wat er om je heen gebeurt. Zodra er individuele gezichten worden gespot, checkt de app of de personen aan het meelezen zijn. Als dat het geval is, slaat de app alarm. Alles waar je mee bezig was wordt stopgezet, en er verschijnt live beeld van de meelezer op je scherm. En het wordt nog leuker, want er komt zelfs een rood kader rond zijn hoofd te staan met de tekst ‘Stranger is looking alert!!!’. En vergeet het opvallende regenboogbraaksel uit zijn mond niet.

Google Testing An Electronic Screen Protector – It Detects People Secretly Looking At Your… https://t.co/oi4m5Misuv pic.twitter.com/m5jdjD81zS — clickedwap Tech Blog (@clickedwap) 1 december 2017

De app werkt razendsnel: in slechts twee milliseconden kan ie al een starende blik opspeuren. 47 seconden heeft ie nodig om een gezicht te herkennen. Wanneer we de Electronic Screen Protector kunnen verwachten, is nog niet bekend. Wij kunnen nu al niet meer wachten.

