Vorige week trapte ‘Married at First Sight’ af met de eerste aflevering van een nieuwe reeks. We moesten het nog even doen met één aflevering, maar vanaf deze week gaat het programma vol gas met twee afleveringen per week. Alhoewel… vol gas?

Veel twitteraars – mogelijk verwend door de Australische hoge snelheid-variant van de show – vinden dat alles te lang gerekt wordt en noemen het programma tergend langzaam. Maar goed, op deze wijze kunnen we er in ieder geval nog een paar lockdowns (horror) van genieten, toch? Anyways… het was weer topvermaak: op de buis én op Twitter.

Daar gaan we weer

Vorige week werden we al voorgesteld aan de eerste twee koppels: Lars en Lizzy, en Rein en Danny. Volgens velen zijn Lars en Lizzy en schot in de roos, maar maken Rein en Danny weinig kans. Maandagavond leerden we de stellen weer iets beter kennen én ontmoetten Lars en Lizzy elkaar dan eindelijk voor het altaar. In de nieuwste aflevering wordt ook het derde koppel geïntroduceerd: Freddy (69) en Sylvia (58), die vorige week nog bekende wel een man als presentator Carlo Boszhard te willen (maar dan van ‘de andere kant’ natuurlijk).

Genieten geblazen

Hoewel er ook flink wat kritiek op het programma klinkt omdat ‘we in dit tempo in 2022 nog niet klaar zijn’, is het voor velen ook weer puur genieten en een waar feestje dat we maar liefst twee afleveringen per week voorgeschoteld krijgen. Twitter heeft dan ook weer genoeg te melden over de jongste aflevering, waarin bíjna getrouwd wordt, maar toch nog net niet.

Enthousiaste ouders

Zo wordt er bij de bruiloft van Lizzy en Lars massaal gegierd om de moeder van Lars, die de tekst ‘geen namen noemen’ en de naam van haar zoon er bijna in één adem uitgooit in het bijzijn van de vader van Lizzy. Gelukkig is die op van de zenuwen voor de grote dag van zijn kleine meisje, dus kreeg-ie de spoiler niet echt mee. Zijn speciale band met zijn dochter wordt online overigens bewonderd, maar ook vinden veel kijkers het maar ongemakkelijk dat paps little Lizzy op de mond kust. ‘Als mijn vader dat had gedaan toen ik 25 was, had ik toch m’n hoofd weggedraaid’, klinkt het onder meer.

Achterdochtige kijkers

Verder zijn er flink wat kijkers die zich zorgen maken over de wel héél aanwezige buurvrouw(en) van Lars. Ook wij krijgen een flashback naar vorig seizoen, toen Robin (gematcht aan Kimberly) wel heel close bleek met zijn ex #awkward. Gelukkig heldert niemand minder dan de politieagent zelf, óók aanwezig op Twitter, de boel op: de buurvrouw is gay. ‘Deze twee dames zijn heel gelukkig SAMEN en kijken lekker mee’, schrijft Lars bij een foto van de twee dames en hemzelf, kijkend naar de uitzending. Natuurlijk tellen we meteen even de drankjes op tafel en vragen we ons af wie de foto heeft genomen: zouden ze nog bij elkaar zijn?

Rein en Danny

Meerdere twitteraars zijn ook van mening dat het broertje van Lizzy aanwezig is op de verkeerde bruiloft. Ze vinden hem namelijk een té leuke kandidaat voor Rein, die volgens een aardig clubje kijkers niet past bij zijn officiële match Danny. Maar goed, Rein en Danny it is, eerst maar eens kijken of dat wat wordt. Opnieuw verbazen veel kijkers zich over de beste vriendin van Rein, die (net als half vrouwelijk Nederland) warme gevoelens lijkt te hebben voor de aantrekkelijke ‘Haarlemmer’. Die wordt – zéker nu we weten dat hij ‘in de horeca’ werkt – overigens meermaals verward met barman Victor van dat ándere populaire datingprogramma, First Dates.

Dol op Danny

Opvallend is wel dat waar vorige week Rein een ware hit bleek bij het publiek, deze week Danny de spotlights steelt. Want de Limburgse ‘sjokolaade’-winkelier valt met zijn humor, gekke dansjes én gedurfde uitspraken (‘Word je zomaar op tv in de mond gespoten door de barman’) op zijn flamingo-vrijgezellenfeest stééds meer in de smaak. ‘Whaha, die Danny, wat een feestnummer’ en ‘Wil je mijn gay-bff worden, Danny?’, klinkt het onder meer.

Freddy en Sylvia

En dan het laatste stel, Freddy en Sylvia. Beiden zijn al eerder getrouwd geweest, Freddy zelfs twee keer, en hebben het nodige meegemaakt in hun leven. Zo viel Freddy enkele jaren geleden plots ‘dood neer’ en lag enkele dagen in coma in het ziekenhuis, en kampt Sylvia met hevige astma en overwon borstkanker. Na vijftien en tien jaar alleen is de behoefte aan een lieve wederhelft groot en gelukkig heeft Carlo (met nog wat spinazie(?) tussen z’n tanden – is dat nou écht niemand opgevallen, twitteraars?) goed nieuws. Namelijk, een match met een prachtscore van 76 procent.

Even hoor.

Henkie en Wenkie 2.0?

Over de match zelf zijn de meningen verdeeld. De één ziet het helemaal voor zich, de ander denk juist dat de twee totáál niet bij elkaar zullen passen. Dat laatste idee is wellicht gebaseerd op het feit dat sommigen denken deze ‘mismatch’ al te kennen. Want… ‘is dit een uitzending van 2040 met de onverwachte hereniging van ‘Henkie en Wenkie’ na twintig jaar?’, grapt iemand. Gíe-ren. Of de twee wel of niet bij elkaar passen gaan we afwachten, vanavond gaan de twee (apart van elkaar of course) op pad voor hun trouwoutfit. We zijn benieuwd!

Lars en Lizzy

Bron: Superguide.nl | Beeld: Nander de Wijk via RTL