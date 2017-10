Genieten geblazen: dit jaar is de All You Need-kerstspecial langer dan ooit

We kijken er het hele jaar naar uit: de All You Need Is Love-kerstspecial op kerstavond. Met een warm dekentje, glas glühwein en omringd door onze geliefden zien we elk jaar hoe Robert ‘Mr. Love’ ten Brink verre liefdes met elkaar herenigt. En natuurlijk pinken we daar de nodige traantjes bij weg.

De 26ste editie kunnen we extra lang genieten van onze favoriete tv-uitzending van het jaar. Robert ten Brink krijgt van RTL dit jaar namelijk maar liefst 3,5 uur zendtijd, en dat is langer dan de kerstspecial ooit geweest is. Dat betekent nóg langer genieten van prachtige reportages in het buitenland, tranentrekkende herenigingen in de studio en liefdesbetuigingen in de kerstbus. En daar zijn wij natuurlijk héél blij mee.

Ook na dit jaar ben je voorlopig nog niet van Mr. Love af. Robert ten Brink heeft namelijk voor drie jaar bijgetekend bij RTL. Dat betekent dat de 62-jarige presentator zijn pensioen gaat halen bij de zender.

Wij kunnen nu al niet meer wachten tot 24 december. Extra tip voor deze lange uitzending: sla een goeie voorraad tissues in.

