Genieten! Lingo krijgt een tweede seizoen

Lingo maakte na vijf jaar afwezigheid een comeback op de televisie. De spelshow werd afgelopen augustus weer uitgezonden en bleek meteen een succes.

Tweede seizoen

De show blijft in ieder geval tot de zomer van 2o20 te zien op televisie. SBS6 maakte dit weekend bekend dat Lingo een tweede seizoen krijgt. De presentatie is, net als in het eerste reeks die momenteel te zien is, in handen van Jan Versteegh.

Kijkers

De eerste aflevering van de tv-klassieker op 26 augustus ging van start met 802.000 kijkers. De dagen daarna zakte het kijkcijferaantal. Inmiddels kijken er, inclusief uitgesteld kijken, gemiddeld 644.000 mensen. “We hebben het programma in eerste instantie voorzichtig besteld omdat het toch even spannend was of het spelletje na vijf jaar afwezigheid echt zou aanslaan”, zegt mediadirecteur Marco Louwerens, die een tweede seizoen gezien de kijkcijfers een voor de hand liggende keuze noemt.

Lingo was tot september 2014 25 jaar lang te zien bij de NPO. In juni werd bekend dat het woordspelletje nieuw leven werd ingeblazen. Voor de vernieuwde versie keerde voice-over en jurylid JP terug.

Bron: ANP | Beeld: ANP