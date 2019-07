Geordie Shore why aye: cast keert terug in nieuwe realityserie over échte leven

We schreven het al eerder: maar de cast van Geordie Shore lijkt toch écht klaar te zijn voor huisje, boompje, beestje. Marnie is zwanger van haar eerste kindje en Holly heeft zich verloofd met haar ware Jacob. De hoogste tijd dus ook voor een nieuwe fase in hun eigen realityserie.

Want de periode dat ze feestend in beeld verschenen, is volgens de cast voorbij. Geen ‘gettin’ mortal’ meer, maar een soort The Hills of Teen Mom, maar dan met Holly, Gary, Marnie en Aaron. Ja dat lees je goed, Charlotte, Vicky en Sophie zullen we dus helaas niet terug gaan zien.

Het écht leven

Dat laat Holly weten op Instagram. Ze schrijft: ‘We zijn terug! Met en gloednieuwe serie: Geordie OG’s. Jullie krijgen nu ons échte leven te zien. We hebben de Jägerbomb’s en de club ingeruild voor baby’s, bedrijven en alles daar tussenin.’ Dus wil je alle ins en outs weten van de zwangerschap van Marnie, hoe Gary omgaat met het vaderschap, Aaron zijn nieuwe carrière en de weg naar het altaar van Holly? Vanaf 14 augustus is de serie al te zien in het Verenigd Koninkrijk, dus de kans is groot dat wij snel volgen. ‘Geordie Shore why aye’ (dat zeggen ze dus).

Bron: Boulevard | Beeld: ANP, Instagram