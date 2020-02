Zelf zou hij 37 miljoen hebben verdiend met het maken van spotjes voor Nespresso, terwijl de kinderen op de Nespresso-plantage 6 euro per dag verdienen. George Clooney zit -pijnlijk genoeg- in de ethische adviesraad van Nespresso en werd door een documentaire op de kinderarbeid gewezen.

“We wisten dat kinderarbeid een groot probleem was toen we zeven jaar geleden met het duurzaamheidsproject van Nespresso begonnen en ik was eerlijk gezegd zeer verrast toen ik dit zag”, zegt Clooney in gesprek met Sky News. Volgens Clooney valt er nog veel werk te verrichten voor zowel de adviesraad als voor de producent zelf. De misstanden kwamen aan het licht in een aflevering van Channel 4’s Dispatches.

Direct gestopt

In een reactie laat Nespresso weten gestopt te zijn met de aankoop van koffie van alle koffieplantages in de desbetreffende regio in Guatemala. Daarnaast wordt uitgezocht om welke koffieplantages het in Dispatches gaat en of ze daadwerkelijk koffie leveren aan Nespresso, want dat is volgens het bedrijf nog niet duidelijk.

Verantwoordelijkheid

Ondanks zijn teleurstelling is Clooney wel blij met het werk van de journalisten die de kinderarbeid ontdekten. “Ik hoop dat zij doorgaan met hun werk en het ook zullen vermelden als de door hun aangekaarte situatie niet verbetert. De ethische verantwoordelijkheid die bedrijven hebben, moet gecheckt worden door onafhankelijke journalisten.”

Enkele jaren geleden zei Clooney dat hij met het geld dat hij aan de Nespresso-reclames verdient, een project financiert waarmee de voormalig Sudanese dictator Omar Al Bashir in de gaten werd gehouden.

Reactie Nespresso

Naar aanleiding van bovenstaande berichtgeving door ons, heeft Nespresso nu gereageerd.

“Nespresso hanteert een zero tolerance beleid als het gaat om kinderarbeid. Voor Nespresso is kinderarbeid onacceptabel en dit betekent dat kinderarbeid op geen enkele wijze getolereerd wordt in de toeleveringsketen. Wanneer er sprake is van beschuldigingen die haaks staan op onze hoge standaard op dit onderwerp, grijpen wij direct in.

In dit geval heeft het Engelse tv-programma Dispatches Nespresso geïnformeerd over kinderarbeid op zes Rainforest Alliance gecertificeerde koffieplantages in de regio van Guatemala.

Dispatches heeft Nespresso helaas niet voorzien van noodzakelijke informatie over de koffieplantages die nodig is om de beschuldigde koffieplantages te identificeren en daarmee te kunnen vaststellen of deze plantages daadwerkelijk koffie leveren aan Nespresso.

Nespresso neemt de beschuldigingen vanzelfsprekend zeer serieus en heeft daarom op verschillende punten actie ondernomen:

Er vindt op dit moment grondig onderzoek plaats in de regio om uit te zoeken om welke koffieplantages het gaat en of ze daadwerkelijk koffie leveren aan Nespresso

Nespresso is onmiddellijk gestopt met de aankoop van koffie van alle koffieplantages in de regio. De aankoop van koffie uit deze regio wordt niet hervat voordat met zekerheid kan worden vastgesteld dat er geen sprake is van kinderarbeid op plantages in deze regio

Nespresso verdubbelt het aantal landbouwkundige specialisten in de regio ter ondersteuning van de uitvoering van het onderzoek en bezoeken aan de plantages

Nespresso zal onaangekondigde bezoeken uitvoeren aan koffieplantages in de regio om de naleving van sociale- en arbeidsvraagstukken extra te controleren

Bovengenoemde acties zijn ter aanvulling op de bestaande samenwerkingen met boeren en partners in de desbetreffende regio en in de rest van de wereld.

Nespresso werkt samen met Rainforest Alliance en Fairtrade om goede arbeidsomstandigheden en de eerlijke behandeling van werknemers te bewerkstelligen.

Alle boerderijen van de coöperaties in deze regio in Guatemala zijn Rainforest Alliance en Fairtrade gecertificeerd.”