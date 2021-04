40+ en afgeschreven? Het lijkt in de filmwereld nog steeds de realiteit. Actrice Carrie Anne Moss vertelt in haar nieuwe boek namelijk dat ze toen ze 40 was, werd gevraagd voor oma-rollen. Actrice Georgina Verbaan, nu 41 lentes jong, herkent dit en schrijft op Twitter: ‘Ha! Same!’ Ze doelt daarmee op haar rol als oma in de film Buiten is het feest.

Deze film verscheen afgelopen jaar en gaat over seksueel misbruik binnen een familie. ‘Ik vond het een belangrijke rol om te spelen’, schrijft de actrice erbij. ‘Zeer tevreden met mijn rol als oma, voordat dat een ding wordt. Maar er klopt echt iets niet aan de manier waarop vrouwen in die industrie gezien worden.’

Mannen vs. vrouwen filmwereld

Opvallend is dat mannen boven die 40, niet ineens worden gevraagd voor opa-rollen. Sterker nog: leeftijd speelt daar vaak niet eens een rol. Het is overigens niet voor het eerst dat deze discussie wordt gevoerd. Vrouwen in Hollywood (en dus ook in Hillywood) worden anders bejegend dan mannen en steeds meer mensen spreken zich daarover uit. Zo is er bijvoorbeeld vaak ook een opvallend verschil in inkomen tussen beiden seksen.

Naast dat niemand die boven de 40 is oud en afgeschreven is, kunnen we het ons bij Georgina Verbaan helemaal moeilijk voorstellen. Het huidje van de actrice is nog gladder dan die van menig twintiger. Niet gek dan ook, dat de actrice op veel veel bijval rekenen onder haar tweet. ‘Bizar, toch?’ En ‘Jij, wat een onzin!’. En: ‘Als we het dan toch over houdbaarheid hebben, dan moeten we naar de sticker op de blik op vrouwen in film kijken.’ En daar zijn wij het nou gloeiend mee eens.

Als we het dan toch over houdbaarheid hebben, dan moeten we naar de sticker op de blik op vrouwen in film kijken. — Samuel Gerrets (@sgerrets) April 11, 2021

