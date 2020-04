Georgina Verbaan viert nieuwe liefde op de cover van ‘Vogue’

Georgina Verbaan (40) heeft opnieuw de liefde gevonden en dat mag (eindelijk) iedereen weten. Samen met haar nieuwe vriendin Maartje Wortel (37) siert ze deze maand de cover van de Nederlandse ‘Vogue’.

Voor Georgina Verbaan kon het jaar 2019 niet mooier eindigen: in december maakte ze bekend opnieuw het liefdesgeluk gevonden te hebben bij Maartje Wortel. Tot nu toe hebben de tortelduifjes niet veel losgelaten over hun relatie, maar in de nieuwe editie van ‘Vogue’ doen de twee nu tóch een uitgebreid boekje open. Waar het stel eerder nauwelijks antwoord gaf op de vraag hoe ze elkaar ontmoet hadden, vertelt het verliefde duo er nu in geuren en kleuren over.

Eerste ontmoeting Georgina en Maartje

Georgina en Maartje vertellen in een dubbelinterview dat ze elkaar al een langere tijd kennen, en elkaar voor het eerst gezien hebben bij Club Up in Amsterdam. “Toen drong Georgina voor”, aldus de schrijfster, dochter van kleinkunstenaar Gerard Wortel. Ze vervolgt: “Toen zei ik: ‘Ben je nou aan het voordringen?’ Toen liep ik erachteraan en toen gingen we dansen.”

Vonk

Verbaan herinnert zich nog dat ze er op dat moment niks van verstond. “Maar ik weet nog dat ik gloeide van binnen”, vertelt de actrice. “Ik voelde meteen een soort nabijheid, een gevoel dat ik niet anders kon uitleggen dan: ik wil dicht bij jou blijven.”

Flirten

Hoewel de vonk direct overgeslagen leek te zijn, duurde het even tot de eerste stap genomen werd. Uiteindelijk was het Maartje die de stoute schoenen besloot aan te trekken en Georgina aansprak op een volgend feestje. Echt flirten was het niet, gezien Wortel op dat moment nog in een andere relatie zat. “Het was wel toenadering zoeken”, legt de schrijfster uit, waarna ze vertelt dat Georgina haar uiteindelijk heeft versierd – al kwam die boodschap volgens de actrice niet meteen helemaal over. “Het was voor haar compleet onduidelijk dat ik ermee bezig was.”

Onvoorwaardelijk

Wat Maartje zo leuk vindt aan Georgina? “Ik vind haar heel slim en heel grappig en heel springerig en beweeglijk”, zegt ze erover. “We begrijpen elkaar in de kern. We zijn dezelfde soort, en dat voelt heel veilig. Ik heb vaak gehad dat ik iemand vooral leuk vond onder bepaalde voorwaarden, of in bepaalde omstandigheden. Voor het eerst voel ik een onvoorwaardelijkheid.”

Rolmodellen

Georgina hoopt door naar buiten te komen met hun liefde dat zij en Maartje rolmodellen kunnen zijn. De actrice vindt het belangrijk dat je mensen ziet met wie je je kunt identificeren. “Voor mijn gevoel had je vroeger alleen Suzanne Klemann! Ik moest blijkbaar de veertig naderen voor ik aan mezelf durfde toe te geven dat ik niet simpelweg op mannen én vrouwen val, maar toch vooral op vrouwen”, aldus Georgina.

Bespreekbaar maken

“En ik woon in een grote stad, werk in een open-minded omgeving. Al mijn vrienden zijn homo, en dan toch… die bekendheid werkt ook niet mee”, gaat de veertigjarige Georgina verder. “Als een publicatie als deze één iemand helpt met het accepteren of bespreekbaar maken van zijn of haar seksuele identiteit ben ik al blij.” Het moet normaal worden dat liefde voor iedereen is, vult Maartje aan. “Nu wordt er altijd gedaan alsof de liefde tussen man en vrouw de norm is, en vanuit die norm wordt er naar dingen gekeken.”

Liefdesleven Georgina Verbaan

Van 2003 tot 2008 had Georgina een relatie met journalist en presentator Jort Kelder (55). Een paar jaar later – in 2010 – werd de brunette de trotse moeder van dochter Odilia Lilibet. De vader van het meisje is trompettist Rob van de Wouw (45), met wie de actrice destijds een relatie had.

