‘Geraldine Kemper deelt eerste liefdesfoto met nieuwe vriendin’

De knappe blondine deelt een intieme foto van zichzelf met Sofia Maria in bed. ‘KATER,’ schrijft ze erbij, waardoor ze gezellige kerstdagen achter de rug lijken te hebben. Geraldine schreeuwt haar nieuwe relatie niet direct van de daken, maar de reacties op de foto lijken het liefdesgeluk te bevestigen.

‘Mooi stel’

‘Liefde❤️,’ reageert Jan Versteegh, met wie ze jarenlang nauw samenwerkte en nog altijd goed bevriend is. ‘Mooi stel!’, schrijft Tess Milne. Ook reageert Talisia Misiedjan, die het management van de presentatrice verzorgt, met een veelzeggend rood hartje.

Liefdesbreuk

Geraldine is sinds januari weer vrijgezel, na een relatie van vijf jaar. ‘Helaas hebben wij een punt gezet achter onze relatie. Liefde is prachtig, maar de situatie blijft natuurlijk treurig’, zei ze in een verklaring tegen RTL Boulevard. De presentatrice en Paul leerden elkaar kennen in de kroeg, waar hij op haar afstapte, vertelde ze eerder aan LINDA. In 2019 maakte ze aan Shownieuws bekend dat de twee samen een huis hadden gekocht.

Bron: Story | Beeld: Brunopress