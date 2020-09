Geraldine Kemper presenteert programma over seksueel geweld

Geraldine Kemper is vanaf 18 oktober te zien als presentatrice van Geraldine en de Vrouwen, waarin ze zes vrouwen volgt die te maken hebben gehad met seksueel geweld. Dat meldt RTL maandag.

De vrouwen die Kemper voor de serie spreekt hebben allemaal een posttraumatische stressstoornis ontwikkeld door seksueel geweld. In Kroatië werken ze onder begeleiding van professionele hulpverleners aan het verwerken van hun trauma. Na deze reis worden de vrouwen nog een jaar lang begeleid en gevolgd.

“Seksueel geweld is een enorm taboe. Er wordt weinig over gesproken, terwijl het heel veel gebeurt”, aldus Kemper. “Ik ben zó trots op deze zes vrouwen, die met hun verhalen en hun strijd om van hun trauma af te komen een voorbeeld zullen zijn voor velen.”

Verkracht of niet?

In 2017 presenteerde Geraldine een ander programma over seksueel geweld, genaamd Verkracht of niet?. In dit programma discussieerde ze samen met Tim Hofman en 14 jonge panelleden over een zaak waarbij sprake is van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Deze waargebeurde rechtszaak werd nagespeeld door acteurs om zo deze zaak zo goed mogelijk te kunnen bespreken. Er werden verschillende manieren van seksueel overschrijdend gedrag besproken, want wanneer ga je over de grens en is er dus sprake van verkrachting?

In gesprek met VIVA zei Geraldine daar toen over: ‘Als het gaat om verkrachtingen blijkt er een groot grijs gebied te zijn. Wanneer iemand de bosjes in is gesleurd en wordt verkracht, dan zijn de verhoudingen heel duidelijk. Maar er komt een stapel dossiers voor een rechter waarin het allemaal niet zo zwart-wit is. Gaat de dader hier te ver, geeft het slachtoffer duidelijk genoeg aan dat ze niet wil? Lokt ze het misschien uit? Vooral die laatste vraag ligt nogal gevoelig. Mensen roepen weleens dat meiden ‘dan maar niet zo’n kort rokje moeten dragen’.’

Geraldine en de Vrouwen is vanaf zondag 18 oktober om 22.30 uur wekelijks te zien op RTL 4.

