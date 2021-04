Wanneer Geraldine te gast is in Open Kaart en het gesprek aangaat met Robbert Rodenburg, gaat het al gauw over haar liefdesleven. De influencer neemt geen blad voor de mond en vraagt de presentatrice hoe het eraan toegaat in de slaapkamer. ‘Ik zit nog in een vrij prille relatie, dus het is echt superleuk.’

Geraldine open over seksleven met nieuwe vriend

Geraldine vervolgt: ‘Ik moet het nu leuk houden, gewoon door blijven knallen met nieuwe dingen’, begint de blondine. Ze biecht op ‘best wel experimenteel’ te zijn. ‘Ik had nooit gedacht … ik vind het bijvoorbeeld best fijn om af en toe geslagen te worden, met een zweepje of iets. Dat wist ik eigenlijk niet echt, dat heb ik met hem wel een beetje ontdekt.’

Experimenteren in de slaapkamer

Daarnaast vertelt ze voorheen nooit wat met bondage te hebben gedaan, maar dat ook daar verandering in is gekomen sinds haar nieuwe vriend. ‘Vet sexy en ook heel spannend’, aldus Geraldine. ‘Zo open praten over fetisjen dat is heel gemakkelijk bij hem. Hij is daar zelf ook heel open over.’

De tekst gaat verder onder de video.

Ware liefde

Dat Geraldine tot over haar oren verliefd is op Freek, moge duidelijk zijn. Toch durft ze niet te zeggen dat hun relatie voor altijd is. ‘Dat zeg ik nooit’, geeft ze toe in Open Kaart. ‘Dit klinkt misschien gek, want ik ben zo enorm verliefd op hem, maar je weet gewoon niet wat er allemaal gaat gebeuren.’ De presentatrice kan dan ook niet zeggen of ze voor altijd bij Freek blijft en geeft toe niet in ware liefde te geloven. “Ik denk dat je meerdere grote liefdes kunt ontmoeten in je leven.’



Kinderwens

Geraldine maakt er geen geheim van ooit kinderen te willen, maar die wens heeft ze op dit moment van het leven nog niet. Wat ze wel lastig vindt, is dat er van buitenaf een bepaalde druk op ligt. ‘Ook tijdens interviews wordt daar heel vaak naar gevraagd. Maar ik weet het gewoon nog niet. Je weet niet eens of je wel kinderen kan krijgen, of het allemaal zomaar lukt. Dat wordt gewoon door de maatschappij op ons gelegd (…) Maar ik ben daar nog lang niet klaar voor.’

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?