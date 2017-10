Dit is het meest gepinde gerecht op Pinterest

Gisteren schreven we al over het meest gepinde kapsel op Pinterest. Naar aanleiding van de vrijgegeven data door Pinterest weten we nu ook wat het meest gepinde gerecht is. De ‘Crockpot’ met kip en dumplings van Spend With Pennies.

Crockpot

Laten we eerst even uitleggen wat een crockpot is. Een Crock-Pot is eigenlijk de merknaam van een slowcooker, maar inmiddels zo ingeburgerd dat men niet meer over slowcooker maar over crockpot praat. De crockpot is een elektrische pan waarin je gerechten op lage temperatuur kan stoven, sudderen en koken. De gerechten die je hiermee kunt bereiden, sluiten helemaal aan bij de najaarssferen waarin we ons begeven. Zodoende dat de crockpot met kip en dumplings al meer dan 500.000 keer werd gedeeld op Pinterest.

Ingrediënten

Grote uit, gesnipperd

Room van selderijsoep

Room van kippensoep

Verse peterselie

Pluimvee kruiden

Zwarte peper

Kipfilet

Kipbouillon

Bevroren groente of ontdooide erwten en wortelen

Gekoelde koekjes

Bereidingswijze

Doe de ui met daar bovenop de kipfilet in de crockpot.

Mix in een kleine schaal de room van de selderijsoep, de room van kippensoep, peterselie, de kruiden en de peper. Verspreid dit over de kip en doe hier vervolgens de kipbouillon overheen. Laat het geheel 5 uur koken.

Voeg na 4 uur de groente en de koekjes toe en blijf roeren.

Klik hier voor het volledige recept.

Bron: Pinterest