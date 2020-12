Wie droomde er als tiener níet van om een Spice Girl te zijn? De kans is groot dat je ook precies weet met welk van de vijf je wel een dagje zou willen ruilen. Altijd groot fan geweest van Geri Halliwell? Dan kún je nu haar befaamde bodysuit uit de Wannabe-videoclip bemachtigen.

De bodysuit vol glitters feilt de inmiddels 48-jarige Geri Halliwell – die tegenwoordig feitelijk Horner als achternaam heeft – zelf. Voor een spotprijsje gaat het iconische kledingstuk echter niet de deur uit, dus je zult er wel je hele spaargeld (en meer) voor moeten neertellen. Maar dan héb je wel iets waar je sowieso punten mee scoort bij iedere nineties baby.

Bodysuit voor Beiroet

Het is niet zomaar en al helemaal niet vaak dat er zulke indrukwekkende items gefeild worden. Het is dan ook niet zonder reden, dat de voormalige Spice Girl dit kledingstuk onder de hamer legt. Geri Halliwell is niet op jacht naar een zakcentje, maar zet zich met deze donatie in voor de slachtoffers van de explosie in de haven van Beiroet, afgelopen augustus.

Iconische kledingstukken onder de hamer

De volledige opbrengst doneert ze aan liefdadigheidsorganisaties Creatives For Lebanon en Art For Beirut, die de handen ineen slaan met veilingkantoor Sotheby’s. De bodysuit is niet het enige kledingstuk waarop je kunt bieden, want ook de Elie Saab-jurk gedragen door Emma Stone op de rode loper van de Oscars, een armband van kunstenaar Damien Hirst, Mick Jaggers jas van zijn Europese tournee in 2017 en een kostuum van Madonna worden gefeild.

Zakcentje over? Dan kun je van 7 tot en met 15 december bieden op deze iconische kledingstukken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Popsugar. Beeld: still