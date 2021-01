Spiced up her life: Geri Halliwell knipt eigen coronacoupe

De kappers zijn gesloten, en dus zijn we tot de maatregelen versoepelen aanwezen op onze eigen knipkunsten. Dit geldt ook voor de grote namen van deze wereld. Want niemand minder dan voormalig Spice Girl Geri Halliwell was ook genoodzaakt zelf de schaar in haar rode lokken te zetten.

Ze knipte niet simpelweg de puntjes van haar lokken, maar besloot eigenhandig een pony te knippen. Een riskante zet, maar het resultaat is zo mooi dat Victoria Beckham in haar Posh-tijd jaloers zou zijn geweest op de strakke bob van haar collegaatje.



DIY-kapsel Geri Halliwell

Op Instagram debuteert Geri Halliwell haar nieuwe kapsel met twee foto’s. Eentje van het resultaat van haar knipkunsten, en eentje van haar als peuter. De reden? De 3-jarige Geri had destijds een soortgelijk kapsel, voorzien van een pony en een strakke bob. ‘DIY Fringe! 💇‍♀️’, schrijft ze bij de foto. Voormalig bandlid Mel C is groot fan, schrijft ze onder de foto. ‘Love it!’

View this post on Instagram A post shared by geri (@therealgerihalliwell)

Zelf een pony knippen

Het knippen van een pony is bést een uitdaging, en een klusje dat gemakkelijk verkeerd kan gaan. Hangt jouw voormalige pony inmiddels in je ogen en wil je de schaar in je haar zetten? Gebruik dan sowieso een kappersschaar en ga niet in de weer met de botte schaar uit de keukenla. Knip de pony eerst kaarsrecht, maar knip je fringe uiteindelijk ook van onderen een beetje in door de schaar diagonaal in je haar te zetten. Dat oogt een stuk natuurlijker.

Durf je het nog niet aan? Onderstaande video toont precies hoe je een hair disaster voorkomt.

Bron: Popsugar| Beeld: Getty