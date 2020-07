De geruchtenmolen draait, komt er een gay-versie van ‘De Bachelor’?

Wie treedt in de voetsporen van De Bachelorette Gaby Blaaser? Dat is een vraag die ons (en vele medefans) bezighoudt. Na het afgelopen seizoen – gevuld met drama – kunnen we natuurlijk niet wachten op een vervolg. Als we Shownieuws moeten geloven, komt er snel een vervanger aan.

De afgelopen weken hebben we allemaal kunnen smullen van de reality-hit De Bachelorette. Gaby Blaaser vond haar prins op het witte paard en wij mochten genieten van de nodige dosis spanning. Eind goed, al goed, dus. Hoewel… wie kijkt er niet al stiekem uit naar een nieuw seizoen?

Gay-versie