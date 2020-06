Geslaagd avontuur voor Gaby: vriend overgehouden aan ‘de Bachelorette’?

Gaby Blaaser (34) liet eerder al per ongeluk los dat ze haar nieuwe vlam zomaar eens gevonden zou kunnen hebben in de realityshow. En ook nu wijst alles erop dat Cupido raak heeft geschoten. Heeft de blondine een vriend overgehouden aan de Bachelorette?

Aan Grazia onthult de influencer dat ‘meedoen aan de Bachelorette beter was dan ze had gedacht en verwacht.’ Dat klinkt alsof het avontuur in ieder geval íets opgeleverd heeft, toch?

Vriend de Bachelorette

Verder houdt ze haar lippen stijf op elkaar over de afloop, maar zinvol zou ze het programma zeker noemen. ‘Ik heb mooie dates gehad, emotionele dates, liefdevolle dates en heel erg gelachen en genoten.’ Toch was ze voor de aanvang van de show wel een beetje bang. ‘Ik wist zelf helemaal niks van tevoren. Dat is niks voor mij, want ik moet altijd alles weten. Maar op een gegeven moment dacht ik: ik ga er gewoon heen en ik laat alles los.’

Helemaal ingedoken

Gaby vervolgt: ‘Nu moet ik ook zeggen: we hadden een heel fijne crew en je bent daar allemaal met één doel. Ik heb Nederland heel erg losgelaten en ben er helemaal ingedoken.’ Daarnaast is ze erachter gekomen dat ze goed kan daten, hoewel ze voorheen dacht dat ze er heel slecht in was. ‘Maar dat was meer omdat ik er nog niet aan toe was. Het is voor mijn persoonlijke groei heel goed geweest om mee te doen. Ik vond het spannend om mijn masker te laten vallen, omdat ik altijd zelf bepaal hoe ik word gezien. Dat is gelukt en heeft me echt een rijker mens gemaakt.’

Mond voorbij praten

Blaaser praatte al eerder haar mond voorbij in gesprek met Eva Koreman. Wanneer de radio-dj aankaart dat Gaby toe lijkt te zijn aan trouwen en een kindje, antwoordt de blondine: ‘Dat is iets wat ik miste of, uh, mis in mijn leven. Ik mag er nog niks over zeggen natuurlijk.’ Wanneer Koreman aankaart dat de Bachelorette hier in de verleden tijd praatte, is Blaaser wel even van slag. ‘Het is natuurlijk helemaal niet leuk om te verklappen hoe het afloopt.’ Foutje, bedankt.

Bron: Love Reality | Beeld: Sanne Bakker